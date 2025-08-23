onedio
Arabaların Yasak Olduğu Küçük ABD Mahallesi: İnsanların Gerçekten Konuştuğu Yer

Arabaların Yasak Olduğu Küçük ABD Mahallesi: İnsanların Gerçekten Konuştuğu Yer

23.08.2025 - 12:32

ABD’de araba kullanmadan yaşamak çoğu yerde neredeyse imkansız. Ancak Arizona’nın Tempe şehrinde bu algıyı tersine çeviren yeni bir yaşam alanı var. Culdesac adı verilen mahalle, ABD’de sıfırdan inşa edilen ilk arabasız yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Sokaklar, meydanlar ve evler yayaların ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Ortaya çıkan manzara ise Akdeniz kasabalarını andıran, tamamen insana dönük bir yaşam biçimi.

Arabasız ama mobilite açısından zengin bir mahalle.

Arabasız ama mobilite açısından zengin bir mahalle.

Culdesac, ulaşımın alternatif yollarını da çeşitlendirdi. Toplam 17 dönümlük bir alana kurulan mahallede restoranlar, kafeler, marketler, bir doktor ofisi, köpek parkı, havuz, spor salonu ve ortak çalışma alanları bulunuyor. Böylece sakinler günlük ihtiyaçlarını arabaya binmeden birkaç dakika içinde karşılayabiliyor. Yani burada yaşam, dışarıdan bir yardıma gerek kalmadan kendi içinde akıp gidiyor.

Ulaşım için de modern çözümler hazır. Mahallenin hemen dışında duran hafif raylı sistemle Phoenix şehir merkezine ya da havaalanına kolayca ulaşılabiliyor. Daha uzak mesafeler için Waymo’nun sürücüsüz elektrikli robotaksileri kullanılıyor.

Mimari tasarımda Akdeniz köylerinden ilham alınmış.

Mimari tasarımda Akdeniz köylerinden ilham alınmış.

Binalar beyaz renklere boyanarak güneşin etkisi azaltılmış, dar sokaklar sayesinde gölge alanlar yaratılmış. Üstelik binalar birbirine yakın inşa edildiği için birbirlerini serinletiyor ve doğal bir hava akımı sağlıyor. Bu sayede kavurucu sıcaklarında bile mahalle daha yaşanabilir hale geliyor. 

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre, Culdesac’in içindeki yüzey sıcaklığı çevredeki asfalt kaplı alanlara göre 17–22 derece daha düşük. Bu da mahalleyi adeta kendi mikroklimasına sahip özel bir bölge yapıyor.

Ayrıca dairelerin pencereleri karşılıklı olarak yerleştirilmiş. Bu sayede sürekli hava akımı sağlanıyor ve klima ihtiyacı azalıyor. Yollarda asfalt yerine toprak veya gözenekli malzemeler kullanıldığı için ısı birikimi daha düşük oluyor. Akdeniz esintisini hatırlatan dar sokaklar ve sarmaşıklarla kaplı beyaz duvarlar ise mahalleye estetik bir dokunuş kazandırıyor.

Mahallede 20’den fazla küçük işletme bulunuyor.

Mahallede 20’den fazla küçük işletme bulunuyor.

Bunlar arasında ödüllere aday gösterilmiş bir Meksika restoranı, seramik ve mum atölyeleri, bisiklet dükkanı ve sürdürülebilir giyim mağazaları yer alıyor. Özel imar izinleri sayesinde bazı sakinler kendi dairelerinden küçük işletmeler de açabiliyor.

Mahallede düzenlenen pazar günlerinde el yapımı seramikler, yerel yiyecekler ve müzik etkinlikleri ön plana çıkıyor. Arabaların gürültüsünden uzak olduğu için insanlar birbirini daha sık görüyor, tanışıyor ve komşuluk ilişkileri güçleniyor. Bu da yalnızlık problemini azaltan, sosyal bağları kuvvetlendiren bir yaşam biçimi ortaya çıkarıyor. 

Şirket, bu konsepti başka şehirlere de taşımayı planlıyor. Halihazırda birçok belediye, ulaşım ajansı ve yatırımcı Culdesac benzeri projelere ilgi göstermeye başlamış durumda.

