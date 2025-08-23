Arabaların Yasak Olduğu Küçük ABD Mahallesi: İnsanların Gerçekten Konuştuğu Yer

Binalar beyaz renklere boyanarak güneşin etkisi azaltılmış, dar sokaklar sayesinde gölge alanlar yaratılmış. Üstelik binalar birbirine yakın inşa edildiği için birbirlerini serinletiyor ve doğal bir hava akımı sağlıyor. Bu sayede kavurucu sıcaklarında bile mahalle daha yaşanabilir hale geliyor.

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre, Culdesac’in içindeki yüzey sıcaklığı çevredeki asfalt kaplı alanlara göre 17–22 derece daha düşük. Bu da mahalleyi adeta kendi mikroklimasına sahip özel bir bölge yapıyor.

Ayrıca dairelerin pencereleri karşılıklı olarak yerleştirilmiş. Bu sayede sürekli hava akımı sağlanıyor ve klima ihtiyacı azalıyor. Yollarda asfalt yerine toprak veya gözenekli malzemeler kullanıldığı için ısı birikimi daha düşük oluyor. Akdeniz esintisini hatırlatan dar sokaklar ve sarmaşıklarla kaplı beyaz duvarlar ise mahalleye estetik bir dokunuş kazandırıyor.