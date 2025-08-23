Arabaların Yasak Olduğu Küçük ABD Mahallesi: İnsanların Gerçekten Konuştuğu Yer
ABD’de araba kullanmadan yaşamak çoğu yerde neredeyse imkansız. Ancak Arizona’nın Tempe şehrinde bu algıyı tersine çeviren yeni bir yaşam alanı var. Culdesac adı verilen mahalle, ABD’de sıfırdan inşa edilen ilk arabasız yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Sokaklar, meydanlar ve evler yayaların ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Ortaya çıkan manzara ise Akdeniz kasabalarını andıran, tamamen insana dönük bir yaşam biçimi.
Arabasız ama mobilite açısından zengin bir mahalle.
Mimari tasarımda Akdeniz köylerinden ilham alınmış.
Mahallede 20’den fazla küçük işletme bulunuyor.
