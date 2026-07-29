Ted Lasso'nun 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı: Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu
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Amerikan futbolu koçu Ted Lasso'nun İngiltere'ye giderek kurgusal futbol kulübü AFC Richmond'ın teknik direktörü olmasıyla yaşananları konu alan Ted Lasso, izleyenleri hem duygu yüklü sahneleriyle duygusallaştırıp hem de kahkahaya boğan bir dizi olmuştu. Üst üste aldığı ödüllerle de kalitesini herkese kanıtlayan dizinin dördüncü sezonu merakla bekleniyordu. Ted Lasso'nun 4. sezon yayın tarihi belli oldu.
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Futbol hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmayan Ted'in teknik direktör olmasıyla başlayan hikayede Ted Lasso'nun ve çevresindekilerin yaşadıkları izleyicilerin ilgisini çekmişti.
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Ted Lasso'nun dördüncü sezonundan fragman paylaşıldı. Dizinin dördüncü sezonunun 5 Ağustos'ta yayınlanacağı açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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