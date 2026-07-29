article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ted Lasso'nun 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı: Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu

Ted Lasso'nun 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı: Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 14:19 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 14:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerikan futbolu koçu Ted Lasso'nun İngiltere'ye giderek kurgusal futbol kulübü AFC Richmond'ın teknik direktörü olmasıyla yaşananları konu alan Ted Lasso, izleyenleri hem duygu yüklü sahneleriyle duygusallaştırıp hem de kahkahaya boğan bir dizi olmuştu. Üst üste aldığı ödüllerle de kalitesini herkese kanıtlayan dizinin dördüncü sezonu merakla bekleniyordu. Ted Lasso'nun 4. sezon yayın tarihi belli oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbol hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmayan Ted'in teknik direktör olmasıyla başlayan hikayede Ted Lasso'nun ve çevresindekilerin yaşadıkları izleyicilerin ilgisini çekmişti.

Futbol hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmayan Ted'in teknik direktör olmasıyla başlayan hikayede Ted Lasso'nun ve çevresindekilerin yaşadıkları izleyicilerin ilgisini çekmişti.

Spor, komedi ve dramayı bir araya getiren, iyimserliği ve sıcak hikâyesiyle dünya çapında büyük ses getiren Ted Lasso dizisi art arda aldığı ödüllerle dünya çapında bir başarı yakaladı. İlk bölümü 14 Ağustos 2020'de yayınlanan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyordu. 3. sezonuyla 2023'te yayınlanan Ted Lasso 'final mi yaptı?', 'yeni sezon ne zaman?' sorularıyla sık sık gündeme geliyordu.

Ted Lasso'nun dördüncü sezonundan fragman paylaşıldı. Dizinin dördüncü sezonunun 5 Ağustos'ta yayınlanacağı açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın