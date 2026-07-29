36 Yıl Sonra Yeniden: Macaulay Culkin'in Başrolünde Olduğu Evde Tek Başına Filmi Geliyor!

Culkin’in stüdyoya sunduğu senaryo fikri, ilk iki filmdeki klasik formülü tersine çeviren ters köşe bir yaklaşıma sahip. Geçtiğimiz yıl serinin 35. yılı vesilesiyle düzenlenen özel gösterimlerde fikrinden bahseden ünlü oyuncu, yetişkin Kevin McCallister’ı şu sözlerle tanımlamıştı:

'Kafamdaki senaryoda Kevin artık boşanmış veya eşini kaybetmiş, tek başına çocuk büyüten ve iş kolik olmuş bir baba. Çalışmaktan çocuğuna yeterince vakit ayıramıyor ve oğlu bu duruma iyice içerliyor. Bir gün çıkan bir tartışmanın ardından oğlu Kevin’ı evin dışına kilitliyor. Kevin içeri girmeye çalışırken bu kez oğlu ona karşı akılalmaz tuzaklar kurmaya başlıyor. Aslında ev, babayla oğul arasındaki ilişkinin bir sembolü; Kevin dışarıdaki tuzakları aşarken adım adım oğlunun kalbine giden yolu bulmaya çalışıyor.'

Bu yaklaşım, orijinal filmlerde evi hırsızlara karşı koruyan zeki çocuk temasını, bu defa baba-oğul arasındaki duygusal bağı tamir etme mücadelesine dönüştürüyor.

1992 yapımı ikinci filmden sonra Evde Tek Başına serisi Culkin olmadan devam etmiş; oyuncu kadrosu değişen devam filmleri ve en son 2021 yapımı Disney+ içeriği Home Sweet Home Alone ilk filmlerin başarısının yanına yaklaşamamıştı. Long bir süre Kevin McCallister karakterinden ve çocukluk yıllarında yaşadığı medyanın baskısından uzak durmayı tercih eden Culkin, son yıllarda bu rolle barışık bir profil çiziyor. Google Assistant, Uber Eats ve Home Instead reklamlarında karakteri mizahi bir dille yeniden canlandıran oyuncu, hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Kariyerinde de son dönemde ikinci bir bahar yaşayan Macaulay Culkin, American Horror Story, Fallout ve son olarak seslendirme kadrosunda yer aldığı gişe rekortmeni Zootopia 2 gibi projelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Disney’in her yılbaşında streaming platformlarında izlenme rekorları kıran Evde Tek Başına serisini Culkin liderliğinde yeniden başlatması durumunda, projenin önümüzdeki birkaç yılın en büyük nostalji hamlelerinden biri olması bekleniyor.