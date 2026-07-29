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36 Yıl Sonra Yeniden: Macaulay Culkin'in Başrolünde Olduğu Evde Tek Başına Filmi Geliyor!

36 Yıl Sonra Yeniden: Macaulay Culkin'in Başrolünde Olduğu Evde Tek Başına Filmi Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 10:29 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 10:31
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Sinema tarihinin en popüler yılbaşı klasiklerinden Evde Tek Başına (Home Alone) serisi, yıllar sonra orijinal yıldızıyla beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. 1990 yapımı ilk film ve 1992’deki devam filmi Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayboldu ile 90’lı yılların en büyük çocuk yıldızına dönüşen Macaulay Culkin’in, yeni bir devam filmi için Disney stüdyolarıyla masaya oturduğu öğrenildi.

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Disney 36 yıl sonra Evde Tek Başına (Home Alone) filmi için Macaulay Culkin ile görüşmelere başladı.

Disney 36 yıl sonra Evde Tek Başına (Home Alone) filmi için Macaulay Culkin ile görüşmelere başladı.

Puck sitesinin kurucularından deneyimli Hollywood gazetecisi Matthew Belloni, The Town adlı podcast programında aktörün geçtiğimiz günlerde Burbank’teki Disney stüdyolarında görüldüğünü aktardı. Belloni’nin paylaştığı kulis bilgilerine göre stüdyo yönetimi, seriyi yeniden canlandırmak için 45 yaşındaki aktörle görüşmelere başladı ve sunulan hikâye fikrine oldukça sıcak bakıyor.

Disney’in Culkin’i ikna edebilmek adına 'bir sana, bir bize' modeli uyguladığı, oyuncuya Evde Tek Başına projesini kabul etmesi karşılığında uzun süredir hayata geçirmek istediği kişisel bir bağımsız projesini (passion project) finanse etmeyi teklif ettiği iddia ediliyor.

Roller Bu Kez Değişiyor: Kevin Dışarıda, Tuzaklar İçeride

Roller Bu Kez Değişiyor: Kevin Dışarıda, Tuzaklar İçeride

Culkin’in stüdyoya sunduğu senaryo fikri, ilk iki filmdeki klasik formülü tersine çeviren ters köşe bir yaklaşıma sahip. Geçtiğimiz yıl serinin 35. yılı vesilesiyle düzenlenen özel gösterimlerde fikrinden bahseden ünlü oyuncu, yetişkin Kevin McCallister’ı şu sözlerle tanımlamıştı:

'Kafamdaki senaryoda Kevin artık boşanmış veya eşini kaybetmiş, tek başına çocuk büyüten ve iş kolik olmuş bir baba. Çalışmaktan çocuğuna yeterince vakit ayıramıyor ve oğlu bu duruma iyice içerliyor. Bir gün çıkan bir tartışmanın ardından oğlu Kevin’ı evin dışına kilitliyor. Kevin içeri girmeye çalışırken bu kez oğlu ona karşı akılalmaz tuzaklar kurmaya başlıyor. Aslında ev, babayla oğul arasındaki ilişkinin bir sembolü; Kevin dışarıdaki tuzakları aşarken adım adım oğlunun kalbine giden yolu bulmaya çalışıyor.'

Bu yaklaşım, orijinal filmlerde evi hırsızlara karşı koruyan zeki çocuk temasını, bu defa baba-oğul arasındaki duygusal bağı tamir etme mücadelesine dönüştürüyor. 

1992 yapımı ikinci filmden sonra Evde Tek Başına serisi Culkin olmadan devam etmiş; oyuncu kadrosu değişen devam filmleri ve en son 2021 yapımı Disney+ içeriği Home Sweet Home Alone ilk filmlerin başarısının yanına yaklaşamamıştı. Long bir süre Kevin McCallister karakterinden ve çocukluk yıllarında yaşadığı medyanın baskısından uzak durmayı tercih eden Culkin, son yıllarda bu rolle barışık bir profil çiziyor. Google Assistant, Uber Eats ve Home Instead reklamlarında karakteri mizahi bir dille yeniden canlandıran oyuncu, hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Kariyerinde de son dönemde ikinci bir bahar yaşayan Macaulay Culkin, American Horror Story, Fallout ve son olarak seslendirme kadrosunda yer aldığı gişe rekortmeni Zootopia 2 gibi projelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Disney’in her yılbaşında streaming platformlarında izlenme rekorları kıran Evde Tek Başına serisini Culkin liderliğinde yeniden başlatması durumunda, projenin önümüzdeki birkaç yılın en büyük nostalji hamlelerinden biri olması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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