36 Yıl Sonra Yeniden: Macaulay Culkin'in Başrolünde Olduğu Evde Tek Başına Filmi Geliyor!
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Sinema tarihinin en popüler yılbaşı klasiklerinden Evde Tek Başına (Home Alone) serisi, yıllar sonra orijinal yıldızıyla beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. 1990 yapımı ilk film ve 1992’deki devam filmi Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayboldu ile 90’lı yılların en büyük çocuk yıldızına dönüşen Macaulay Culkin’in, yeni bir devam filmi için Disney stüdyolarıyla masaya oturduğu öğrenildi.
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Disney 36 yıl sonra Evde Tek Başına (Home Alone) filmi için Macaulay Culkin ile görüşmelere başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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