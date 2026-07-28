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Christopher Nolan'ın The Odyssey Filminin İzinsiz Kopyası X'te Sızdırıldı: 3 Milyon Görüntülendi!

Christopher Nolan'ın The Odyssey Filminin İzinsiz Kopyası X'te Sızdırıldı: 3 Milyon Görüntülendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 11:29
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Homeros'un efsanevi destanını beyaz perdeye taşıyan dev bütçeli The Odyssey filmi gündemden düşmüyor. Truva Savaşı'nın ardından evine, İthaka'ya dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus'un (Matt Damon) yıllar süren çetin yolculuğu, tanrılarla ve mitolojik yaratıklarla mücadelesinin anlatıldığı film, eleştiriler ve gişe başarısının ardından bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldı. Film, X'te bir kullanıcı tarafından sızdırıldı.

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Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı The Odyssey filminde Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron gibi ünlü isimler rol alıyor.

Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı The Odyssey filminde Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron gibi ünlü isimler rol alıyor.

Tamamen IMAX kameralarıyla çekilen ve eleştirilere maruz kalan film ayrıca oyuncu seçimleri, hikayedeki boşluklar sebebiyle de tartışma konusu olmuştu. İlk hafta sonu küresel çapta devasa bir açılış rakamına ulaşarak son yılların en yüksek açılış yapan orijinal/uyarlama dönem filmlerinden biri olan The Odyssey'nin dünya çapında 1 milyar dolar barajını zorlaması bekleniyor.

Dünya çapındaki başarısı konuşulan film bu kez X'te sızdırılmasıyla gündem oldu.

Dünya çapındaki başarısı konuşulan film bu kez X'te sızdırılmasıyla gündem oldu.

Filmin yüksek kaliteli korsan bir versiyonu, Elon Musk'ın X platformunda sızdırıldı ve kaldırılmadan önce 3 milyondan fazla kez izlendi. 'Birisi 'Odyssey' filminin tamamını X'e yükledi. İnanabiliyor musunuz?' şeklinde bir paylaşım yapan bir hesaptan sonra viral oldu. Hesap askıya alınmadan önce film X hesabı üzerinden 3 milyondan fazla kez görüntülendi. Yaklaşık üç saatlik filmin korsan versiyonunun nasıl elde edildiği ise bilinmiyor. Universal yaptığı açıklamada, 'Filmin izinsiz olarak yayınlandığının farkına vardık ve derhal kaldırma protokollerini başlattık. Telif hakkı ihlalini ciddiye alıyoruz ve içeriğimizi ve fikri mülkiyet haklarımızı korumak için tüm uygun yasal yollara başvuracağız.' ifadelerine yer verdi. X'in sahibi Elon Musk, sızdırılma olayı öncesinde filme rakip ve tamamen yapay zeka tarafından yapılan, destana bire bir uygun olacak film yapacağını duyurmuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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