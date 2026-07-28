Christopher Nolan'ın The Odyssey Filminin İzinsiz Kopyası X'te Sızdırıldı: 3 Milyon Görüntülendi!
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Homeros'un efsanevi destanını beyaz perdeye taşıyan dev bütçeli The Odyssey filmi gündemden düşmüyor. Truva Savaşı'nın ardından evine, İthaka'ya dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus'un (Matt Damon) yıllar süren çetin yolculuğu, tanrılarla ve mitolojik yaratıklarla mücadelesinin anlatıldığı film, eleştiriler ve gişe başarısının ardından bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldı. Film, X'te bir kullanıcı tarafından sızdırıldı.
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Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı The Odyssey filminde Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron gibi ünlü isimler rol alıyor.
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Dünya çapındaki başarısı konuşulan film bu kez X'te sızdırılmasıyla gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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