Christopher Nolan'ın The Odyssey Filminin İzinsiz Kopyası X'te Sızdırıldı: 3 Milyon Görüntülendi!

Filmin yüksek kaliteli korsan bir versiyonu, Elon Musk'ın X platformunda sızdırıldı ve kaldırılmadan önce 3 milyondan fazla kez izlendi. 'Birisi 'Odyssey' filminin tamamını X'e yükledi. İnanabiliyor musunuz?' şeklinde bir paylaşım yapan bir hesaptan sonra viral oldu. Hesap askıya alınmadan önce film X hesabı üzerinden 3 milyondan fazla kez görüntülendi. Yaklaşık üç saatlik filmin korsan versiyonunun nasıl elde edildiği ise bilinmiyor. Universal yaptığı açıklamada, 'Filmin izinsiz olarak yayınlandığının farkına vardık ve derhal kaldırma protokollerini başlattık. Telif hakkı ihlalini ciddiye alıyoruz ve içeriğimizi ve fikri mülkiyet haklarımızı korumak için tüm uygun yasal yollara başvuracağız.' ifadelerine yer verdi. X'in sahibi Elon Musk, sızdırılma olayı öncesinde filme rakip ve tamamen yapay zeka tarafından yapılan, destana bire bir uygun olacak film yapacağını duyurmuştu.