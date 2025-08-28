onedio
Uyuyakaldığı İçin Şahit Olacağı Düğüne Katılamayan Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'den Azar Yedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.08.2025 - 19:58

Geçtiğimiz saatlerde 6. kez nikah masasına oturarak herkesi şaşırtan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Serdar Ortaç'ı fena azarladı. 

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın uyuyakaldığı için düğünü kaçırdığını söyledi 😂

Bazı günler, magazin tarihine altın harflerle kazınacak birtakım olaylar kazınıyor biliyorsunuz... Bugün de tam olarak öyle bir gün, hazırsanız fıkrayı anlatmaya başlıyoruz! 😂

Sosyal medyayla biraz haşır neşirseniz mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde 68 yaşındaki koca çınarımız Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturarak 26 yaşındaki, sürekli ayrılıp barıştığı sevgilisi Gülseren Ceylan'la evlendi!

Birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan ve sürekli canlı yayında nefret kusan ikilinin aniden gelişen evlilik kararı herkese şok olurken, Mali'nin 6. evlilik denemesi de illallah ettirdi tabii.

Kaçıranlar için düğünden gelen ilk kareler bu içeriğimizde yer vermiş, detaylardan bahsetmiştik:

Nikah sonrası muhabirler tarafından görüntülenen Mehmet Ali Erbil, kameralara bir miktar öfkeli yansıdı. Sebebi ise tüm sosyal medyaya kahkaha attırdı!

Bugün, düğünde Mehmet Ali Erbil'in şahitliğini yapmak üzere yazılan Serdar Ortaç'ın, -hazır olun- uyuyakaldığı için düğünü kaçırdığı öğrenildi! 😂

Serdar Ortaç'ın uyuyakalma meselesini Mehmet Ali Erbil'e soran muhabirler sert bir cevap aldı. 

Mali, 'Söyledim işte yani, maneviyat yok onda. O yüzden de hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak!' diyerek Serdar Ortaç'ı bir güzel azarladı. Bu arkadaşlık buradan da döner mi? Onu zaman gösterecek!😂

Mali'nin Serdar Ortaç'ı öfkeyle azarladığı o anları şöyle bırakalım...

