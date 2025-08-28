Uyuyakaldığı İçin Şahit Olacağı Düğüne Katılamayan Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'den Azar Yedi!
Geçtiğimiz saatlerde 6. kez nikah masasına oturarak herkesi şaşırtan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Serdar Ortaç'ı fena azarladı.
Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın uyuyakaldığı için düğünü kaçırdığını söyledi 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı günler, magazin tarihine altın harflerle kazınacak birtakım olaylar kazınıyor biliyorsunuz... Bugün de tam olarak öyle bir gün, hazırsanız fıkrayı anlatmaya başlıyoruz! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nikah sonrası muhabirler tarafından görüntülenen Mehmet Ali Erbil, kameralara bir miktar öfkeli yansıdı. Sebebi ise tüm sosyal medyaya kahkaha attırdı!
Mali'nin Serdar Ortaç'ı öfkeyle azarladığı o anları şöyle bırakalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın