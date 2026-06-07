Sevgili Akrep, bu haftaya hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği entelektüel merakla başlayarak aşk hayatında iletişim kanallarındaki tıkanıklığı açmaya odaklanıyorsun. Karmaşık zihin oyunlarından sıyrılıp, sadece seninle aynı dili konuşan bir zeka pırıltısı bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Netlik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle bir türlü çözülemeyen tabuları yıkarak her konuyu açıkça tartışıp beraberliğinizi yepyeni bir dürüstlükle sağlamlaştırıyorsunuz. Şeffaflık barındıran bu zihinsel yakınlaşma aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sessiz ve manipülatif enerjileri tamamen reddedip kelimeleriyle sana güven veren şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Sana mental bir özgürlük vadeden, esprili ve konuşkan bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…