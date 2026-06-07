Sevgili Akrep, bu haftaya hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği stratejik ciddiyetle başlayarak bireysel yeteneklerini sunduğun alanlarda sınırları belirliyorsun. Sadece keyif için yaptığın işleri bile sağlam kurallarla harmanlayıp patent veya teliflerle tamamen güvence altına alıyorsun. Tavizsiz uyguladığın bu yaratıcı disiplin, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak fikir hırsızlığı risklerini sıfırlıyor.

Hafta başı ise Venüs ve Jüpiter kavuşumu global vizyonunu arşa çıkararak seni mükemmel bir uluslararası bağlantı noktası yapıyor. Farklı kültürlerle kurduğun kârlı ortaklıklar ve eğitim hamleleriyle departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Evrensel boyutta hayata geçirdiğin projeler mi? İşte bu sana yeni bir vizyon ve ülke sınırlarını aşan bir güç vadediyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…