Sevgili Akrep, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin arındırıcı şifasını üreme sistemine ve ruhsal bölgene taşıyor. Şifa meditasyonları yapmaya özen göstererek aurana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir enerji dengeleme randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise kalp kapakçıklarını korumak adına tüketeceğin kırmızı sebzeler ve antioksidan açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…