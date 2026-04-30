article/comments-white
article/share-white
Astroloji chevron-right-grey Mayıs Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Mayıs 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.04.2026 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu Mayıs ayı aşk hayatında tam bir 'ya hep ya hiç' dönemi. 27 Mayıs'ta Venüs ve Satürn arasındaki açı, ilişkinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını sana fısıldıyor. Ya partnerinle arandaki derin uçurumu kapatıp sarsılmaz bir sadakatle birbirinize bağlanacaksınız ya da gizli kalmış bir ihanetin gölgesi altında bu aşkın bitişini izleyeceksiniz... Ama bu süreçte duyacağın sırlar canını yaktığı kadar seni özgürleştirecek de.

Tabii eğer bekarsan, kolay kolay pes etmeyen, mesafeli ama bir o kadar da yakıcı bir arzuyla sana yaklaşan biriyle tanışabilirsin. Bu kişiyle aranda başlayacak olan gizemli ve kural tanımaz çekim, seni daha önce hiç kimseye anlatmadığın sırlarını paylaşmaya itebilir. Seni gerçekten tanımasına izin vereceksin bu kişinin ve aşkı bulacaksın kalbinin derinlerinde! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın