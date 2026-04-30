Sevgili Akrep, bu Mayıs ayı aşk hayatında tam bir 'ya hep ya hiç' dönemi. 27 Mayıs'ta Venüs ve Satürn arasındaki açı, ilişkinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını sana fısıldıyor. Ya partnerinle arandaki derin uçurumu kapatıp sarsılmaz bir sadakatle birbirinize bağlanacaksınız ya da gizli kalmış bir ihanetin gölgesi altında bu aşkın bitişini izleyeceksiniz... Ama bu süreçte duyacağın sırlar canını yaktığı kadar seni özgürleştirecek de.

Tabii eğer bekarsan, kolay kolay pes etmeyen, mesafeli ama bir o kadar da yakıcı bir arzuyla sana yaklaşan biriyle tanışabilirsin. Bu kişiyle aranda başlayacak olan gizemli ve kural tanımaz çekim, seni daha önce hiç kimseye anlatmadığın sırlarını paylaşmaya itebilir. Seni gerçekten tanımasına izin vereceksin bu kişinin ve aşkı bulacaksın kalbinin derinlerinde! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…