Sıla, Klibinde Rol Alan Ozan Akbaba Hakkında Uzak Şehir Göndermeli Açıklamalarda Bulundu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.05.2026 - 14:58
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Ozan Akbaba, bu kez yıllar öncesine uzanan bir anıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun yer aldığı bir müzik klibi yeniden hatırlandı. Uzak Şehir dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akbaba hakkında dikkat çeken açıklama ise Sıla’dan geldi. Ünlü şarkıcı, katıldığı programda yıllar önce birlikte çalıştıkları dönemi anlattı. Ozan Akbaba’yla tanışma sürecini paylaşan Sıla, klibin hazırlık aşamasına dair bilinmeyen detaylardan da söz etti.

Sıla, Saba Tümer’in programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Sohbet sırasında konu yıllar önce yayınlanan “Vaziyetler” şarkısının klibine geldi. Klibin başrolünde yer alan Ozan Akbaba hakkında konuşan şarkıcı, oyuncuyla tanışma hikayesini anlattı. Sıla, klip için oyuncu seçimi yapılırken belirli bir düşünceyle hareket ettiğini söyledi. O dönemde klişe bir tercih yapmak istemediğini ifade eden sanatçı, hikayenin daha doğal görünmesini istediğini belirtti. Bu nedenle alışılmış tipte bir isim aramadığını dile getirdi. Ardından bir arkadaşının önerisiyle Ozan Akbaba’yla yollarının kesiştiğini anlattı. Ünlü şarkıcı, oyuncu hakkında “Klipte kaslı model istemiyorum. ‘Bana oyuncu lazım’ dedim. Sonra Ozan’la tanıştık. Beyefendi, hoş bir adam. Çekimlerde çok eğlendik. Yastıkla paraladım Cihan Albora’yı” sözlerini kullandı. 

Uzak Şehir’in başarısıyla birlikte Ozan Akbaba’nın eski projeleri de yeniden gündeme geliyor. Vaziyetler klibi de bunlardan biri. Hayranlar yıllar önceki görüntüleri yeniden izliyor. Sıla’nın anlattıkları da klibin perde arkasına dair merakı artırdı.

İşte programdan o anlar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
