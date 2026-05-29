Sıla, Klibinde Rol Alan Ozan Akbaba Hakkında Uzak Şehir Göndermeli Açıklamalarda Bulundu

Sohbet sırasında konu yıllar önce yayınlanan “Vaziyetler” şarkısının klibine geldi. Klibin başrolünde yer alan Ozan Akbaba hakkında konuşan şarkıcı, oyuncuyla tanışma hikayesini anlattı. Sıla, klip için oyuncu seçimi yapılırken belirli bir düşünceyle hareket ettiğini söyledi. O dönemde klişe bir tercih yapmak istemediğini ifade eden sanatçı, hikayenin daha doğal görünmesini istediğini belirtti. Bu nedenle alışılmış tipte bir isim aramadığını dile getirdi. Ardından bir arkadaşının önerisiyle Ozan Akbaba’yla yollarının kesiştiğini anlattı. Ünlü şarkıcı, oyuncu hakkında “Klipte kaslı model istemiyorum. ‘Bana oyuncu lazım’ dedim. Sonra Ozan’la tanıştık. Beyefendi, hoş bir adam. Çekimlerde çok eğlendik. Yastıkla paraladım Cihan Albora’yı” sözlerini kullandı.

Uzak Şehir’in başarısıyla birlikte Ozan Akbaba’nın eski projeleri de yeniden gündeme geliyor. Vaziyetler klibi de bunlardan biri. Hayranlar yıllar önceki görüntüleri yeniden izliyor. Sıla’nın anlattıkları da klibin perde arkasına dair merakı artırdı.