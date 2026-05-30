Türk Sinemasının Efsanesi Susuz Yaz Yıllar Sonra Dizi Olarak Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.05.2026 - 09:01
Yeni sezon için hazırlanan projeler arasında dikkat çeken bir yapım daha ortaya çıktı. Türk edebiyatı ve sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan bir eser yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Yapım’ın üzerinde çalıştığı yeni proje sektör kulislerinde heyecan yarattı. Yıllar önce beyaz perdede büyük ses getiren hikâye bu kez dizi olarak ekrana taşınacak. Yapım şirketinin eserin haklarını satın aldığı öğrenildi. Böylece uzun yıllardır hafızalarda yer eden bir hikâye yeniden gündeme geldi.

Ay Yapım, yeni dönem projeleri için çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir adım attı.

Yapım şirketinin Necati Cumalı’nın “Susuz Yaz” eserinin haklarını satın aldığı öğrenildi. Türk edebiyatının önemli eserleri arasında gösterilen hikâye, yıllar sonra yeniden uyarlanmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez proje sinema filmi değil, dizi olarak seyirci karşısına çıkacak. Şirketin hazırlık sürecine başladığı ve proje üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. Henüz oyuncu kadrosu ve yayın platformu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen yapım şimdiden televizyon dünyasında merak uyandırmış durumda.

“Susuz Yaz”, yalnızca edebiyat dünyasında değil sinema tarihinde de özel bir yere sahip.

Eser, 1963 yılında aynı adla beyaz perdeye uyarlanmıştı. Filmin yönetmenliğini Türk sinemasının önemli isimlerinden Metin Erksan üstlenmişti. Yapım, gösterime girdiği dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Film, Berlin Film Festivali’nde verilen Altın Ayı ödülünü kazanarak tarihe geçmişti. Bu başarı sayesinde Türk sineması ilk kez uluslararası ölçekte önemli bir ödüle ulaşmıştı. Filmde Hülya Koçyiğit, Erol Taş ve Ulvi Doğan başrolleri paylaşmıştı. Hülya Koçyiğit’in canlandırdığı Bahar karakteri, filmin en çok konuşulan karakterlerinden biri olmuştu. Erol Taş ise Osman karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ulvi Doğan da Hasan rolüyle hikâyenin merkezinde yer almıştı.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
