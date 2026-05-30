Feraye Gafı Meğer Görünen Kısımmış: Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Boşanmasının Perde Arkası Değişti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 09:12
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile verdiği bayram pozu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran 'Feraye gafı' da yeniden konuşulmaya başlandı. Tam da bu paylaşımın ardından Seda Akgül'ün Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğine dair ortaya attığı çarpıcı iddialar dikkat çekti. Akgül, yıllardır bilinen boşanma hikayesinin perde arkasında bambaşka gerçekler olduğunu öne sürerken, 'Feraye' krizinin aslında görünen neden olduğunu iddia etti. Gelin, magazin tarihinin en çok konuşulan ayrılıklarından birinin bilinmeyen detaylarına birlikte bakalım...

Türk magazin tarihinin en çok konuşulan boşanmalarından biri olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ayrılığı, aradan geçen yıllara rağmen hala gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile yaptığı bayram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, gazeteci ve sunucu Seda Akgül'ün yıllar sonra yeniden gündeme taşıdığı ihanet iddiaları da magazin kulislerini hareketlendirdi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği denildiğinde akıllara ilk gelen olay hiç şüphesiz meşhur 'Feraye gafı' oluyor. 2005 yılında bir mekandan çıkarken gazetecilerin 'Yeni Ferrari'niz hayırlı olsun' sorusuyla karşılaşan Kaya Çilingiroğlu'nun, soruyu yanlış anlayarak 'Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?' şeklinde yanıt vermesi magazin tarihine geçmişti. O dönem Feraye Tanyolaç ile ilişki yaşadığı iddiaları bulunan Çilingiroğlu'nun bu sözleri, uzun süre konuşulan aşk dedikodularını bir anda doğrular nitelikte yorumlanmıştı.

Yaşanan olayın ardından gözler Hülya Avşar'a çevrilmiş, çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar iyice belirginleşmişti. Kamuoyunda boşanmanın temel nedeni olarak Feraye Tanyolaç ile yaşandığı öne sürülen ilişki gösterilmiş, 'Ferrari-Feraye' gafı yıllarca ayrılığın sembolü haline gelmişti. Ancak ilerleyen yıllarda hem Hülya Avşar'ın açıklamaları hem de kulislerde dolaşan iddialar, olayın görüldüğünden daha karmaşık olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Tam da bu noktada Seda Akgül'ün son dönemde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Seda Akgül, Hülya Avşar'ın da evlilik döneminde çok ünlü bir iş insanıyla uzun yıllar devam eden bir beraberlik yaşadığı yönünde iddialarda bulundu. Akgül, söz konusu kişinin hem maddi hem de manevi anlamda son derece güçlü ve etkili biri olduğunu iddia ederken, Kaya Çilingiroğlu'nun da bu ilişkiye göz yumduğunu savundu.

Akgül açıklamalarında, 'Feraye' olayının boşanmanın görünen nedeni olarak sunulduğunu ancak perde arkasında çok daha farklı dinamikler bulunduğunu ileri sürdü. Hatta ünlü sunucu, 'Aslında burada zararlı çıkan Kaya. Çıkıp da 'Siz Hülya'yı biliyor musunuz?' diyemedi' ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

Seda Akgül ayrıca Hülya Avşar'ın yıllar boyunca yaptığı bazı açıklamaların da bu tabloyla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Avşar'ın erkeklerin zaman zaman hata yapabileceğine yönelik geçmiş söylemlerine gönderme yapan Akgül, 'Burada sanmayın ki Hülya Avşar'ın bu affediciliği yüce gönlünden ve mesnevi tavrından geliyor. Hayır, kişi kendinden bilir işi' sözleriyle tartışmayı daha da büyüttü.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
