Feraye Gafı Meğer Görünen Kısımmış: Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Boşanmasının Perde Arkası Değişti!

Son olarak Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile yaptığı bayram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, gazeteci ve sunucu Seda Akgül'ün yıllar sonra yeniden gündeme taşıdığı ihanet iddiaları da magazin kulislerini hareketlendirdi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği denildiğinde akıllara ilk gelen olay hiç şüphesiz meşhur 'Feraye gafı' oluyor. 2005 yılında bir mekandan çıkarken gazetecilerin 'Yeni Ferrari'niz hayırlı olsun' sorusuyla karşılaşan Kaya Çilingiroğlu'nun, soruyu yanlış anlayarak 'Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?' şeklinde yanıt vermesi magazin tarihine geçmişti. O dönem Feraye Tanyolaç ile ilişki yaşadığı iddiaları bulunan Çilingiroğlu'nun bu sözleri, uzun süre konuşulan aşk dedikodularını bir anda doğrular nitelikte yorumlanmıştı.

Yaşanan olayın ardından gözler Hülya Avşar'a çevrilmiş, çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar iyice belirginleşmişti. Kamuoyunda boşanmanın temel nedeni olarak Feraye Tanyolaç ile yaşandığı öne sürülen ilişki gösterilmiş, 'Ferrari-Feraye' gafı yıllarca ayrılığın sembolü haline gelmişti. Ancak ilerleyen yıllarda hem Hülya Avşar'ın açıklamaları hem de kulislerde dolaşan iddialar, olayın görüldüğünden daha karmaşık olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.