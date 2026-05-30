77 Yaşındaki Ünlü İş İnsanının İhanet Savunması Gündem Oldu: “Zina Yapmadım, Sperm Verdim”

İddialara göre dava dosyasında milyonlarca liralık maddi ve manevi tazminat taleplerinin yanı sıra nafaka talebi de yer aldı.

Ancak olayın en çok konuşulan kısmı, Tekin Seyrekoğlu'nun gündeme gelen açıklaması oldu. İddialara göre Seyrekoğlu, kendisine yöneltilen sadakatsizlik suçlamalarına karşı yaptığı savunmada, ortada bir ilişki olmadığını ve yalnızca çocuk sahibi olmak isteyen çok yakın bir arkadaşına yardımcı olmak amacıyla sperm verdiğini söyledi.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı söz konusu savunmayı şaşkınlıkla karşılarken, açıklama gün boyunca en çok yorum yapılan magazin başlıklarından biri haline geldi. Özellikle 'Ben zina yapmadım, sperm verdim' şeklinde gündeme yansıyan ifadeler sosyal medya platformlarında binlerce yorum aldı.

Öte yandan dava dosyasında yer aldığı iddia edilen bazı detaylar da dikkat çekti. Seyrekoğlu'nun çocuğun annesine çeşitli maddi desteklerde bulunduğu ve bazı taşınmazlarla ilgili iddiaların dosyada yer aldığı öne sürüldü. Buna karşın ünlü iş insanının ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini savunduğu da iddialar arasında yer aldı.