77 Yaşındaki Ünlü İş İnsanının İhanet Savunması Gündem Oldu: “Zina Yapmadım, Sperm Verdim”

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 09:44
Türkiye'nin önde gelen mücevher markalarından birinin patronu olarak tanınan Tekin Seyrekoğlu, bu kez iş dünyasındaki başarılarıyla değil, hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialarla gündemde. 77 yaşındaki iş insanının evlilik dışı bir çocuğu olduğu öne sürülürken, ardından başlayan boşanma süreci ve yaptığı dikkat çekici savunma kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Özellikle 'zina yapmadım, sperm verdim' şeklinde gündeme yansıyan açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte gündeme bomba gibi düşen olayın tüm detayları...

Türkiye'nin tanınmış mücevher markalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan 77 yaşındaki Tekin Seyrekoğlu hakkında ortaya atılan iddialar son günlerin en çok konuşulan magazin ve cemiyet haberlerinden biri oldu.

Uzun yıllardır iş dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Seyrekoğlu'nun evlilik dışı bir ilişkiden çocuk sahibi olduğu öne sürülürken, ardından başlayan boşanma süreci de dikkatleri üzerine çekti.

İddialara göre Tekin Seyrekoğlu'nun 51 yıllık eşi Necmiye Seyrekoğlu ile evliliğinden iki kızı ve bir torunu bulunuyor. Ancak gündeme gelen dava dosyasında, Seyrekoğlu'nun Aydan Yonar isimli bir kadından erkek çocuk sahibi olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri ise ünlü iş insanının dünyaya gelen bebeğe kendi adı olan 'Tekin' ismini verdiği iddiası oldu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Necmiye Seyrekoğlu'nun boşanma davası açtığı öne sürülürken, davaya ilişkin gündeme gelen rakamlar da dikkat çekti.

İddialara göre dava dosyasında milyonlarca liralık maddi ve manevi tazminat taleplerinin yanı sıra nafaka talebi de yer aldı.

Ancak olayın en çok konuşulan kısmı, Tekin Seyrekoğlu'nun gündeme gelen açıklaması oldu. İddialara göre Seyrekoğlu, kendisine yöneltilen sadakatsizlik suçlamalarına karşı yaptığı savunmada, ortada bir ilişki olmadığını ve yalnızca çocuk sahibi olmak isteyen çok yakın bir arkadaşına yardımcı olmak amacıyla sperm verdiğini söyledi.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı söz konusu savunmayı şaşkınlıkla karşılarken, açıklama gün boyunca en çok yorum yapılan magazin başlıklarından biri haline geldi. Özellikle 'Ben zina yapmadım, sperm verdim' şeklinde gündeme yansıyan ifadeler sosyal medya platformlarında binlerce yorum aldı.

Öte yandan dava dosyasında yer aldığı iddia edilen bazı detaylar da dikkat çekti. Seyrekoğlu'nun çocuğun annesine çeşitli maddi desteklerde bulunduğu ve bazı taşınmazlarla ilgili iddiaların dosyada yer aldığı öne sürüldü. Buna karşın ünlü iş insanının ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini savunduğu da iddialar arasında yer aldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
