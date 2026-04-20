Otel Gibi Çadır: İçerik Üreticisi Ada Yalçın Coachella'daki Kamp Alanını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
20.04.2026 - 12:50

Coachella 25 yıl önce California çölünde küçük bir müzik buluşması olarak başladı ve bugün dünyanın en prestijli kültür olaylarından birine dönüştü. Bugün her nisan ayında dünyanın dört bir yanından insan, aylar öncesinden hazırlıklara başlayarak festival alanına akın ediyor. Günlerce süren festivalde müziğin ve dansın tadını çıkarıyorlar. 

İçerik üreticisi Ada Yalçın Coachella'nın 25. yılında festivale katılanlar arasındaydı. Yalçın kaldığı kamp alanından görüntüler paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXKUQ4DiboM/
Bugün Coachella'ya gidiş maliyeti nedir?

  • Festival Bileti (Genel Giriş): 550 $ — 24.200 TL

  • Lüks Çadır (Rancho 51): 900 $ — 39.600 TL

  • Uçak Bileti (Gidiş-Dönüş): 1.200 $ — 52.800 TL

  • Yeme-İçme (3 Günlük): 450 $ — 19.800 TL

  • İçi Ulaşım (Shuttle): 150 $ — 6.600 TL

  • Vize ve Harçlar: 250 $ — 11.000 TL

  • TOPLAM: 3.500 $ — 154.000 TL

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
