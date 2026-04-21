Türkiye'de Yaşayan Alman, Türklerle Almanlar Arasındaki Farkı Anlattı: "Çok Hoşuma Gidiyor Bu Yardımseverlik"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 21:32 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 21:34

Almanlar genel olarak soğuk ve mesafeli oluşları ile biliniyor. Hatta Türkiye'den Almanya'ya taşınanlar genel olarak en çok bu konuda zorluk yaşıyor. Komşuluk ve yardım kültürünün olmaması, bizim için sıradan olan bu kültüre alışık olanları oldukça zorluyor. Aynı zamanda sıcak kanlılığıyla meşhur olan Türk halkı Almanları her zaman şaşırtıyor. 

Ülkemizde yaşayan 'juliagrnr' isimli sosyal medya kullanıcısı yaşadığı bir durum üzerine Türkler ve Almanlar arasındaki bariz farkı anlattı. Türk arkadaşından gelen basit ama ince yardım teklifi, kadının oldukça şaşırttı.

Kurallar mı insan ilişkileri mi?

Almanlar için hayat, kuralların ve planlamanın kusursuz işlediği bir disiplin üzerine kurulu. Bir Alman için zaman, santim santim hesaplanması gereken kıymetli bir kaynak olduğu için randevulara sadakat ve verimlilik her şeyin önünde. Bu rasyonalite, iletişimde de kendini gösteriyor. Almanlar duygulardan ziyade verilere ve doğrudan dürüstlüğe odaklanırken, toplumun huzurunu bireysel esneklikten ziyade önceden belirlenmiş sistemlerin (bürokrasi, trafik kuralları, iş süreçleri) koruduğuna inanırlar.

Türk kültüründe ise hayatın merkezinde sistemlerden ziyade insani ilişkiler ve esneklik yer alır. 'Kervan yolda düzülür' anlayışıyla hareket eden Türkler, katı planlar yapmak yerine değişen durumlara pratik çözümler üretmekte ve kriz anlarını yönetmekte üstün bir beceri sergilerler. Sosyal hayatta ise Almanların mesafeli nezaketinin yerini, Türklerin samimiyeti ve misafirperverliği alır; burada iletişim daha duygusal, dolaylı ve sıcak bir tonda ilerler. Almanlar için 'düzen' bir zorunlulukken, Türkler için 'yardımlaşma ve doğaçlama' toplumu bir arada tutan temel yapıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
