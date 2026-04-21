Boğazına Şeker Kaçan Motosiklet Sürücüsü Polislerin Hızlı Müdahalesi Sayesinde Kurtuldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 17:47

Heimlich manevrası en önemli ilk yardım uygulamalarından biri. Bu uygulama ile saniyeler içinde hayat kurtarabiliyor. Heimlich'in ne zaman ve nasıl yapılacağını bilmek, her vatandaş için temel bir sorumluluk aslında. Neyse ki ülkemizdeki neredeyse herkes bu uygulamaya fazlasıyla hakim. 

'tugrulvlog' isimli motosiklet sürücüsünün boğazına, sürüş esnasında şeker kaçtı. Can havliyle yanından geçen polislerde yardım isteyen gencin hayatını polislerin hızlıca uyguladığı Heimlich manevrası kurtardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXXS4...
Peki kimseden yardım isteyemiyorsak bu hareketi nasıl yapabiliriz?

1. Sandalye veya Masa Kenarı Kullan (En Etkili Yöntem)

Kendi kol gücün tıkanıklığı açmaya yetmeyebilir, bu yüzden sabit bir objeden destek almalısın.

  • Sırtı sert bir sandalye veya masa kenarı bul.

  • Göbeğinin hemen üst kısmını (mide boşluğunu) sandalyenin sırtına veya masanın kenarına yasla.

  • Tüm vücut ağırlığınla kendini hızlıca ve sertçe sandalyeye doğru bastır. Bu, ciğerlerindeki havayı yukarı iterek yabancı cismin dışarı fırlamasını sağlar.

2. Kendi Yumruğunu Kullan

Eğer çevrende uygun bir eşya yoksa:

  • Bir elini yumruk yap ve başparmak tarafını mide boşluğuna (göğüs kafesinin hemen altına) yerleştir.

  • Diğer elinle yumruğunu kavra.

  • Kendini hafifçe öne eğerek, yumruğunu içeri ve yukarı doğru sertçe çek.

3. 'Şınav' Pozisyonu (Yere Bırakma)

Eğer yukarıdakiler işe yaramazsa, sert bir zeminde (parke, beton) denenebilir:

  • Dizlerinin üzerine çök ve ellerini şınav çeker gibi yere koy.

  • Ellerini aniden ileri doğru atarak göğsünü ve karnını sertçe yere bırak. Göğsüne binen ani basınç, tıkanıklığı açabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
