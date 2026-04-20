Astronot Christina Koch Uzayda Yaşadıktan Sonra Vücudun Yerçekimine Nasıl Yeniden Uyum Sağladığını Paylaştı

Astronot Christina Koch Uzayda Yaşadıktan Sonra Vücudun Yerçekimine Nasıl Yeniden Uyum Sağladığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2026 - 11:57 Son Güncelleme: 20.04.2026 - 11:58

Christina Koch, NASA'nın en deneyimli kadın astronotlarından biri. 2019-2020 yılları arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 328 gün kalarak bir kadın astronot için en uzun kesintisiz uzay görevi rekorunu kırdı. Aynı zamanda tarihin ilk tüm kadın uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ekibin de parçasıydı. 

Uzayda 328 gün geçiren astronot Christina Koch'un dünyaya döndükten sonra vücudunun yerçekimine yeniden alışma süreci paylaşıldı. Görüntüler uzayda yaşanan süreci net bit şekilde gösterdi.

Reklam

Astronotların Dünya yerçekimine tam olarak uyum sağlaması, uzayda kaldıkları süreye bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebiliyor. Peki tam olarak neler yaşanıyor?

Astronotların Dünya yerçekimine tam olarak uyum sağlaması, uzayda kaldıkları süreye bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebiliyor. Peki tam olarak neler yaşanıyor?

  • İlk Birkaç Saat/Gün (Akut Aşama): Videoda gördüğün o şiddetli denge kaybı, baş dönmesi ve mide bulantısı genellikle ilk 2 ila 4 gün içinde hızla azalır. Beyin, iç kulaktan gelen sinyalleri yeniden yerçekimine göre yorumlamayı bu sürede öğrenir.

  • İlk Birkaç Hafta (Fiziksel Toparlanma): Kas gücü, denge koordinasyonu ve kan hacminin normale dönmesi genellikle 2 ila 4 hafta sürer. Astronotlar bu süreçte özel rehabilitasyon programlarına katılırlar.

  • Uzun Vade (Kemik ve Hormonal Uyum): Uzayda kaybedilen kemik yoğunluğunun geri kazanılması ve kalp-damar sisteminin tam eski gücüne kavuşması 6 ay ile 1 yıl arasını bulabilir. Hatta bazı durumlarda kemik yoğunluğu hiçbir zaman tam olarak uzay öncesi seviyesine dönmeyebilir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
