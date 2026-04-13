article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Ada Yaşamının Avantajlarını Paylaştı: "Alarm Sesi Yerine Martı Sesiyle Uyanıyorsunuz"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 10:19

İçerik Devam Ediyor

Adalar, İstanbul'un en huzurlu yerleri. Şehir hayatı bir yerden sonra insanı içten içe tüketiyor. Trafik, kalabalık, gürültü ve sürekli koşturma derken İstanbul’un o kaotik gürültüsünden sonra Adalar’a adım atmak, sanki zamanın yavaşladığı bir dünyaya geçiş yapmak gibi.

Adada yaşayan bir içerik üreticisi, avantajlı yanlarını paylaştı. Anlattıkları pek çok kişiye çok tatlı gelirken bir yandan da dezavantajlarını düşünenler oldu. 

KAYNAK

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki ya adada yaşamanın dezavantajları yok mu?

  • Ulaşım Kısıtlamaları: Vapur saatlerine bağımlı olmak, özellikle son vapur kaçtığında 'mahsul kalma' hissi yaratabiliyor. Acil bir işiniz olduğunda veya geç saatte şehirden dönmek istediğinizde ulaşım ciddi bir engel.

  • Sağlık Hizmetlerine Erişim: Küçük sağlık sorunları adalarda çözülse de, tam teşekküllü hastanelere ulaşmak için deniz yolculuğu yapmak zorunda olmak acil durumlarda stresli olabilir.

  • Turist Yoğunluğu: Özellikle hafta sonları ve bayramlarda sessiz sakin ada sokaklarının bir anda insan seline dönüşmesi, yerleşik halk için huzuru biraz bozabiliyor.

  • Hava Koşulları: Lodoslu günlerde vapur seferlerinin iptal olması, adanın dünyayla bağlantısının kesilmesi demek. Kışın rüzgarın sertliği şehir merkezine göre çok daha fazla hissediliyor.

  • Lojistik ve Pahalılık: Bir koltuk almaktan market alışverişine kadar her şeyin deniz yoluyla gelmesi, hem maliyetleri artırıyor hem de teslimat süreçlerini zorlaştırıyor.

  • Isınma ve Altyapı: Bazı eski binaların yalıtımı ve ısınma maliyetleri kış aylarında oldukça yorucu olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir,

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın