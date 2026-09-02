Çocuklarını Kaybeden Babaların Kurduğu Forget Me Knot Takımının Duygulandıran Öyküsü

Bir insanın hayatta karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan biri evlat acısıdır. Bu acı, insanı derin bir yalnızlığa sürükleyebilir, çevresindekiler ne derse desin anlaşılamama hissi yaratabilir. Ancak aynı kaderi ve aynı sızıyı paylaşan yürekler bir araya geldiğinde, en karanlık anlarda bile bir umut ışığı doğabiliyor. Hele bir de işin içine sporun birleştirici gücü girdiğinde iş bambaşka bir boyuta taşınabiliyor.

'ayliineren' isimli içerik üreticisi aynı acıyı göğüsleyen babaların dayanışması ile kurulan futbol takımı Forget Me Knot'ın hikayesini anlattı. Yaralarını bir nebze olsun sarmak için futbola sığınan babaların hikayesi, izleyenleri duygulandırdı.