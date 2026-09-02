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Çocuklarını Kaybeden Babaların Kurduğu Forget Me Knot Takımının Duygulandıran Öyküsü

Çocuklarını Kaybeden Babaların Kurduğu Forget Me Knot Takımının Duygulandıran Öyküsü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 08:44 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 09:04

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Bir insanın hayatta karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan biri evlat acısıdır. Bu acı, insanı derin bir yalnızlığa sürükleyebilir, çevresindekiler ne derse desin anlaşılamama hissi yaratabilir. Ancak aynı kaderi ve aynı sızıyı paylaşan yürekler bir araya geldiğinde, en karanlık anlarda bile bir umut ışığı doğabiliyor. Hele bir de işin içine sporun birleştirici gücü girdiğinde iş bambaşka bir boyuta taşınabiliyor. 

'ayliineren' isimli içerik üreticisi aynı acıyı göğüsleyen babaların dayanışması ile kurulan futbol takımı Forget Me Knot'ın hikayesini anlattı. Yaralarını bir nebze olsun sarmak için futbola sığınan babaların hikayesi, izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Dcnq2L...
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Acının bir araya getirdiği takım.

Acının bir araya getirdiği takım.

Çocuklarını kaybeden babaların yalnız kalmaması amacıyla hayata geçirilen bu oluşum, sadece bir spor kulübü olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. 'Forget Me Knot FC' ismi, unutma beni çiçeğinden esinlenilerek yapılan anlamlı bir kelime oyununa dayanıyor. Buradaki 'knot' yani düğüm kelimesi, birbirine sıkı sıkıya bağlanan babaların çözülmez bağını ve dayanışmasını temsil ediyor. Takım üyeleri maçlardan önce düzenli olarak bir araya gelerek sohbet ediyor, hafta boyunca kendilerine iyi gelen anları, duygularını ve hislerini paylaşıyorlar. Mesele sahada galip gelmek ya da kupa kazanmak değil, kaybettikleri evlatlarının hatırasını yaşatırken, aynı acıyı paylaşan insanlarla birlikte yaşama tutunabilmek. Kulüp, yas sürecinde yalnızlaşan erkeklere zihinsel ve duygusal bir sığınak sunarak toplumsal farkındalık oluşturuyor. Kayıpların ardından gelen suskunluğu kırmak ve acıyı paylaşarak hafifletmek, bu yeşil sahadaki en büyük zafer haline geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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