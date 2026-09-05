Sosyal Medyada Tartışmalara Konu Olan Rus Kadınları Hakkındaki Efsaneler Doğru mu Yanlış mı?

Türk ve Rus kültürlerinin evlilik ile ilişkilerdeki dinamikleri her zaman merak konusu olmuştur. Çünkü Rus kadınlarının Türkiye hayranlığı ve aynı şekilde Türk erkeklerinin de Ruslara olan hayranlığı geçmişten beri var olan bir durum. Bu da sosyal medyada sık sık bazı efsanelerin yayılmasına ya da bazı tartışmaların patlak vermesine sebep olabiliyor.

Sosyal medyada daha önce de Ruslar ile ilgili bilgilendirici içerikler paylaşan Anya Kurtini, sosyal medyada Rus kadınları hakkında yapılan yorumları eşine sordu. Eşi de tüm bu yorumlara tüm dürüstlüğü ile yanıt verdi. Kültürler arası etkileşimin arttığı günümüzde, gerçek deneyimlere dayanan bu yorumlar ise izleyenleri hem güldürdü hem de aydınlattı.