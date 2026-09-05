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Sosyal Medyada Tartışmalara Konu Olan Rus Kadınları Hakkındaki Efsaneler Doğru mu Yanlış mı?

Sosyal Medyada Tartışmalara Konu Olan Rus Kadınları Hakkındaki Efsaneler Doğru mu Yanlış mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.09.2026 - 23:00

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Türk ve Rus kültürlerinin evlilik ile ilişkilerdeki dinamikleri her zaman merak konusu olmuştur. Çünkü Rus kadınlarının Türkiye hayranlığı ve aynı şekilde Türk erkeklerinin de Ruslara olan hayranlığı geçmişten beri var olan bir durum. Bu da sosyal medyada sık sık bazı efsanelerin yayılmasına ya da bazı tartışmaların patlak vermesine sebep olabiliyor. 

Sosyal medyada daha önce de Ruslar ile ilgili bilgilendirici içerikler paylaşan Anya Kurtini, sosyal medyada Rus kadınları hakkında yapılan yorumları eşine sordu. Eşi de tüm bu yorumlara tüm dürüstlüğü ile yanıt verdi. Kültürler arası etkileşimin arttığı günümüzde, gerçek deneyimlere dayanan bu yorumlar ise izleyenleri hem güldürdü hem de aydınlattı.

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"Uydurma"

"Uydurma"

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan 'Rus kadınları her zaman bakımlı ve özenlidir' veya 'Parayı her şeyin önüne koyarlar' gibi iddialar, çift tarafından oldukça samimi bir dille ele alındı. Türk eş, bakımlı oldukları fikrine kısmen katılırken aşırı özenli oldukları kısmına çekimser yaklaştı. Paraya ve lükse düşkünlükle ilgili yazılan iddialara ise Rus eş sert ve mizahi bir dille karşı çıkarak bu durumun tamamen uydurma olduğunu ifade etti.

Videoda en çok dikkat çeken noktalardan biri de yaşlanma, saygı ve evcimenlik konuları oldu. '35 yaşından sonra hızlıca yaşlanıyorlar' iddiasına 'Uydurma' yanıtını veren Türk eş, etraflarındaki olgun kadınların gayet bakımlı ve güzel kaldığını belirterek bu söylemi çürüttü. Öte yandan, bir kadının erkeğine saygı duyması gerektiği ve kocasına olan bağlılığı konusundaki maddelere ise her iki taraf da hak vererek ilişkilerde karşılıklı saygının temel şart olduğunu vurguladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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