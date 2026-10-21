Bir Gezgin Kuzey Kore'de Kim Jong Un'un Saç Modelini Yaptırıp Pyongyang'da Yerli Biriyle Sohbet Etti

Dış dünyaya büyük oranda kapalı olan Kuzey Kore'de yabancı turistlerin yolculuğu baştan sona resmi rehberler eşliğinde ve önceden onaylanmış rotalarda ilerliyor. Başkent Pyongyang'da dolaşan bir ziyaretçinin berbere gitmesi ya da sokakta yerel biriyle sohbet etmesi bile bu yüzden çoğumuz için ilginç bir durum. Ülkenin liderinin saç modeli yıllardır konuşuluyor ve ülkede sadece belli başlı saç modelleri kullanılabiliyor bildiğiniz üzere.
'georgegoesfar' isimli gezgin, Kuzey Kore gezisinde Kim Jong Un'un saç modelini yaptırdığı anları ve ardından Pyongyang sokaklarında rastgele bir vatandaşa ülkesi hakkında ne düşündüğünü sorduğu görüntüleri paylaştı. Berber, duvardaki saç modeli panosuna göre adamın saçlarını şekillendirdi, sokaktaki genç adam ise ülkesiyle gurur duyduğunu anlattı. Yabancıların nadiren görebildiği bu gündelik hayat kesiti izleyenleri elbette epey şaşırttı.
Her şey belirli kalıplar içerisinde ilerliyor.
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