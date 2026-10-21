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Bir Gezgin Kuzey Kore'de Kim Jong Un'un Saç Modelini Yaptırıp Pyongyang'da Yerli Biriyle Sohbet Etti

Bir Gezgin Kuzey Kore'de Kim Jong Un'un Saç Modelini Yaptırıp Pyongyang'da Yerli Biriyle Sohbet Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 09:18 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 09:19

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Dış dünyaya büyük oranda kapalı olan Kuzey Kore'de yabancı turistlerin yolculuğu baştan sona resmi rehberler eşliğinde ve önceden onaylanmış rotalarda ilerliyor. Başkent Pyongyang'da dolaşan bir ziyaretçinin berbere gitmesi ya da sokakta yerel biriyle sohbet etmesi bile bu yüzden çoğumuz için ilginç bir durum. Ülkenin liderinin saç modeli yıllardır konuşuluyor ve ülkede sadece belli başlı saç modelleri kullanılabiliyor bildiğiniz üzere.

'georgegoesfar' isimli gezgin, Kuzey Kore gezisinde Kim Jong Un'un saç modelini yaptırdığı anları ve ardından Pyongyang sokaklarında rastgele bir vatandaşa ülkesi hakkında ne düşündüğünü sorduğu görüntüleri paylaştı. Berber, duvardaki saç modeli panosuna göre adamın saçlarını şekillendirdi, sokaktaki genç adam ise ülkesiyle gurur duyduğunu anlattı. Yabancıların nadiren görebildiği bu gündelik hayat kesiti izleyenleri elbette epey şaşırttı.

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Her şey belirli kalıplar içerisinde ilerliyor.

Her şey belirli kalıplar içerisinde ilerliyor.

2013'te dünya basınına yansıyan listeye göre Kuzey Kore'de 28 saç modeli öneriliyor. Bunların 18'i kadınlar, 10'u erkekler için hazırlanmış durumda. Listenin gerekçesi ise bu modellerin en rahat seçenekler olması ve kapitalizmin yozlaştırıcı etkilerine karşı koruma sağlaması olarak gösteriliyor. Alınabilen bilgilere göre erkeklerin saçı en fazla 5 santimetre uzunluğunda olabiliyor, yaşlı erkekler için bu sınır 7 santimetre. Boyalı saç da listede yer almıyor. 

Sohbette adı geçen Kim Il Sung Üniversitesi ise 1946'da kurulan ve Pyongyang'ın en köklü okulu sayılan, adını ülkenin kurucusundan alan bir kurum. Kuzey Kore'de, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü düzeyde kabul gören 26 ana üniversite bulunduğu ve bunların 14'ü başkent Pyongyang'da yer aldığı biliniyor. Bununla birlikte, ülkedeki yerel meslek yüksekokulları, sanayi akademileri ve öğretmen yetiştirme enstitüleri de dahil edildiğinde toplam yükseköğretim kurumu sayısı 300'ün üzerine çıkıyor. 

Videoda yer alan Bianyo adındaki Kuzey Koreli genç, liderleri Kim Jong-un'un kendileri için çok önemli olduğunu, onun liderliğini, düşüncelerini ve ruhunu tamamen benimsediğini dile getirdi. Ayrıca Ülkesinin çok güzel olduğunu, dağlar ve nehirlerle kaplı doğasıyla gurur duyduğunu da belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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