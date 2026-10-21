Bir Gezgin Kuzey Kore'de Kim Jong Un'un Saç Modelini Yaptırıp Pyongyang'da Yerli Biriyle Sohbet Etti

2013'te dünya basınına yansıyan listeye göre Kuzey Kore'de 28 saç modeli öneriliyor. Bunların 18'i kadınlar, 10'u erkekler için hazırlanmış durumda. Listenin gerekçesi ise bu modellerin en rahat seçenekler olması ve kapitalizmin yozlaştırıcı etkilerine karşı koruma sağlaması olarak gösteriliyor. Alınabilen bilgilere göre erkeklerin saçı en fazla 5 santimetre uzunluğunda olabiliyor, yaşlı erkekler için bu sınır 7 santimetre. Boyalı saç da listede yer almıyor.

Sohbette adı geçen Kim Il Sung Üniversitesi ise 1946'da kurulan ve Pyongyang'ın en köklü okulu sayılan, adını ülkenin kurucusundan alan bir kurum. Kuzey Kore'de, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü düzeyde kabul gören 26 ana üniversite bulunduğu ve bunların 14'ü başkent Pyongyang'da yer aldığı biliniyor. Bununla birlikte, ülkedeki yerel meslek yüksekokulları, sanayi akademileri ve öğretmen yetiştirme enstitüleri de dahil edildiğinde toplam yükseköğretim kurumu sayısı 300'ün üzerine çıkıyor.

Videoda yer alan Bianyo adındaki Kuzey Koreli genç, liderleri Kim Jong-un'un kendileri için çok önemli olduğunu, onun liderliğini, düşüncelerini ve ruhunu tamamen benimsediğini dile getirdi. Ayrıca Ülkesinin çok güzel olduğunu, dağlar ve nehirlerle kaplı doğasıyla gurur duyduğunu da belirtti.