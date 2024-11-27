Ariana Grande Başrollü 'Wicked' Filmi Dünya Çapında Resmen Bir Rekor Kırdı!
Ariana Grande Başrollü 'Wicked' Filmi Dünya Çapında Resmen Bir Rekor Kırdı!
Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jeff Goldblum'un başrollerde oynadığı 'Wicked' filmi dünya çapında vizyona girdi. Film hem gişede ticari bir başarı yakaladı hem de sinema eleştirmenlerinden olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes ve IMDb gibi sitelerde puanları da oldukça yüksek. Öyle ki film bu senenin en iyi müzikallerinden biri olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...
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Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jeff Goldblum'un başrollerde oynadığı 'Wicked' filmi yılın son aylarına geldiğimiz şu noktada resmen bir tarih yazdı.
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Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 90 puan alan film dünya çapında sinema salonlarını doldurdu. Müzikal uyarlama filmlerin çok sevilmediği bir dönemde gişe rekoru kırdı.
Jon M. Chu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, yeşil tenli bir kadın olduğu için yanlış anlaşılan Elphaba ile Glinda'nın dostluğunu konu alıyor. İkilinin kaderleri Oz Büyücüsü ile karşılaştıktan sonra çok değişiyor.
Sinema eleştirmenleri 'Wicked'ı daha şimdiden "yılın en iyi müzikali" olarak değerlendirmeye başladı bile. Özellikle Glinda'yı canlandıran Ariana Grande izleyenler tarafından çok beğenildi.
'Wicked'ın ticari başarısının yanı sıra 'Gladyatör 2' ile aynı zamanda vizyona girmesi de çok konuşuluyor. Nasıl 2023 yılında 'Barbenheimer' akımı çıktıysa bu iki filmde de aynısı olacağı bekleniyor. Peki siz 'Wicked' filmini izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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