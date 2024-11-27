Ariana Grande Başrollü 'Wicked' Filmi Dünya Çapında Resmen Bir Rekor Kırdı!

Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jeff Goldblum'un başrollerde oynadığı 'Wicked' filmi dünya çapında vizyona girdi. Film hem gişede ticari bir başarı yakaladı hem de sinema eleştirmenlerinden olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes ve IMDb gibi sitelerde puanları da oldukça yüksek. Öyle ki film bu senenin en iyi müzikallerinden biri olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...