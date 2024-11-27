Netflix Dizisi 'The Empress' Tarihi Kurgusuyla İzleyenlerin Favorisi Oldu
Netflix Dizisi 'The Empress' Tarihi Kurgusuyla İzleyenlerin Favorisi Oldu
Netflix dizisi 'The Empress' ikinci sezonuyla izleyenlerin adeta göz bebeği oldu. Devrim Lingnau, Philip Froissant ve Melika Foroutan'ın başrollerde olduğu dizi, izleyenlerden birbirinden güzel yorumlar aldı. Tarihi kurgusu çok beğenildi. Gelin Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in hayatını anlatan bu diziden ayrıntılara bir bakalım. Ardından hep birlikte izleyici yorumlarına geçelim.
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Alman dizisi 'The Empress' ikinci sezonuyla Netflix'te gösterimde. Dizi, Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in hayatını konu alıyor. Elisabeth, İmparator Franz ile evlenince kendini sarayda bir entrikanın içerisinde buluyor.
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Dizinin başrollerinde ise Devrim Lingnau ve Philip Froissant yer alıyor. Dizide Türk asıllı Alman olan Devrim Lingnau'nun performansı özellikle çok beğeniliyor.
Peki diziyi Netflix'te izleyenler 'The Empress' hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
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Peki siz 'The Empress'i izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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