Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie, 'Babylon' Filmine Gelen Yorumlara Dert Yandı
Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie, 'Babylon' Filmine Gelen Yorumlara Dert Yandı
Margot Robbie, katıldığı bir podcast programında 2022 yılında vizyona giren 'Babylon' filmi hakkında duygularını paylaştı. Robbie yaptığı açıklamada, bu filmin neden beğenilmediğini anlamadığını dile getirdi. Robbie'nin bu sözleri bizim sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma konusu oldu. Pek çok kullanıcı filmi beğendiklerini dile getiren paylaşımlar yaptı. İşte o yorumlar...
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Margot Robbie kuşkusuz dünya çapında bir oyuncu. Son yıllarda da sinema sektöründe yapımcılığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ama ünlü oyuncu 2022 yılında vizyona giren 'Babylon' yani Türkçe adıyla Babil filmine gelen eleştirilerden şikayetçi.
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Ünlü oyuncu katıldığı bir podcast programında filminin neden beğenilmediğinden dert yandı. Yaptığı açıklamada,
Margot Robbie'nin açıklamasına dünya çapında olduğu kadar ülkemizden de yorumlar geldi. Pek çok kişi 'Babylon' filmini sevdiklerini dile getirdi.
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Margot Robbie, bu filmde Brad Pitt ve Diego Calva ile birlikte oynamıştı. Film, Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden sadece 57 puan alabilmişti. Siz ''Babylon' hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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