Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie, 'Babylon' Filmine Gelen Yorumlara Dert Yandı

Margot Robbie, katıldığı bir podcast programında 2022 yılında vizyona giren 'Babylon' filmi hakkında duygularını paylaştı. Robbie yaptığı açıklamada, bu filmin neden beğenilmediğini anlamadığını dile getirdi. Robbie'nin bu sözleri bizim sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma konusu oldu. Pek çok kullanıcı filmi beğendiklerini dile getiren paylaşımlar yaptı. İşte o yorumlar...