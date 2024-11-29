Seyahat Planları Belli: 'Gladyatör 2'yi İzleyenler Filmin Çekildiği Malta'ya Akın Etti!
Seyahat Planları Belli: 'Gladyatör 2'yi İzleyenler Filmin Çekildiği Malta'ya Akın Etti!
Kaynak: https://tr.euronews.com/gezi/2024/11/...
Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Gladyatör 2' filmi bu ay vizyona girdi. Film vizyona girdiğinden itibaren olumlu olumsuz pek çok yorum aldı. Sinema eleştirmenleri ise 'tüm zamanların en iyi filmi' olarak nitelendirdi. Filmin turistik başarısı da dikkatlerden kaçmadı. 'Gladyatör 2'ün çekildiği Malta'daki tarihi mekanlar izleyicilerin gezi planına eklendi.
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Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Gladyatör 2' filmi kasım ayı içerisinde dünya çapında vizyona girdi. Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerde olduğu film her ne kadar gişede istediğini bulamasa da eleştirmenler tarafından "tüm zamanların en iyi filmi" olarak nitelendiriliyor.
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Ama küresel bir fenomen oldu bile. Kurgu ile gerçeğin bulanıklaştığı günümüzde dizi ve filmlerin çekim mekanları, izleyenlerin çok dikkatini çekiyor. O mekanlara gidip keşfetmek istiyorlar.
Gladyatör'ün çekimlerinin bir kısmının yapıldığı Malta da bu ülkelerden biri. Euronews'ün haberine göre 'Gladyatör 2' çekimlerinin ardından bu Akdeniz ülkesine olan turistik ilgi arttı.
Trend araştırmalarına göre ise izleyiciler dizi ve filmlerdeki mekanları görmek için özellikle seyahat planı yapıyor.
Son günlerde Netflix dizisi 'Emily in Paris' için de Fransa ve İtalya arasında tartışma çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron diziyi İtalya'ya kaptırmamak için elinden geleni yapacağını söylemişti.
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Siz son yıllarda seyahat planlarının dizi ve filmlere bakılarak yapılmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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