Seyahat Planları Belli: 'Gladyatör 2'yi İzleyenler Filmin Çekildiği Malta'ya Akın Etti!

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Gladyatör 2' filmi bu ay vizyona girdi. Film vizyona girdiğinden itibaren olumlu olumsuz pek çok yorum aldı. Sinema eleştirmenleri ise 'tüm zamanların en iyi filmi' olarak nitelendirdi. Filmin turistik başarısı da dikkatlerden kaçmadı. 'Gladyatör 2'ün çekildiği Malta'daki tarihi mekanlar izleyicilerin gezi planına eklendi.