Dune ve Blade Runner 2047'den Sonra Yeni Efsaneyle Karşımızda: Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Amy Pascal ve David Heyman’ın yapımcılığını üstleneceği James Bond filminin yönetmeni belli oldu! Sicario, Arrival, Prisoners gibi birbirinden iddialı yapımların yanı sıra Blade Runner 2047 ve Dune filmleriyle günümüzün en popüler sinemacılarından birine dönüşen Denis Villeneuve, James Bond serisinin yeni yönetmeni oldu.

Denis Villeneuve'in filmle ilgili yaptığı ilk açıklama şöyle:

“Sinemaya dair ilk hatıralarımın bazıları 007 ile bağlantılı. Çocukluğumda babamla birlikte James Bond filmleri izleyerek büyüdüm, Sean Connery’nin oynadığı Dr. No’dan itibaren. Tam anlamıyla bir Bond hayranıyım. Bana göre Bond kutsal bir alan. Geleneği onurlandırmayı ve gelecekteki birçok yeni görevin önünü açmayı planlıyorum. Bu hem büyük bir sorumluluk hem de benim için inanılmaz heyecan verici, büyük bir onur. Amy, David ve ben, onu yeniden beyazperdeye taşıyacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”