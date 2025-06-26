Dune ve Blade Runner 2047'den Sonra Yeni Efsaneyle Karşımızda: Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Belli Oldu
Daniel Craig’in 2021 yılında yayınlanan No Time to Die filmiyle veda ettiği James Bond karakterini bundan sonra kimin oynayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. James Bond karakterini kimin canlandıracağı henüz netlik kazanmazken, serinin hayranlarını heyecanlandıracak bambaşka bir gelişme yaşandı. James Bond'un yeni filminin yönetmeni belli oldu.
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Daniel Craig, 2021'de yayınlanan No Time to Die filmiyle James Bond serisine veda etmişti.
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Ancak James Bond hayranları için oldukça heyecan verici bir gelişme yaşandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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