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Dune ve Blade Runner 2047'den Sonra Yeni Efsaneyle Karşımızda: Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Dune ve Blade Runner 2047'den Sonra Yeni Efsaneyle Karşımızda: Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 14:59

Daniel Craig’in 2021 yılında yayınlanan No Time to Die filmiyle veda ettiği James Bond karakterini bundan sonra kimin oynayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. James Bond karakterini kimin canlandıracağı henüz netlik kazanmazken, serinin hayranlarını heyecanlandıracak bambaşka bir gelişme yaşandı. James Bond'un yeni filminin yönetmeni belli oldu.

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Daniel Craig, 2021'de yayınlanan No Time to Die filmiyle James Bond serisine veda etmişti.

Daniel Craig, 2021'de yayınlanan No Time to Die filmiyle James Bond serisine veda etmişti.

Geçtiğimiz şubat ayında Amazon, serinin orijinal yapımcılarından filmin haklarını alarak seri üzerinde kreatif kontrolü üstlenmişti. Ancak merakla beklenen 'yeni James Bond kim olacak?' sorusu bir türlü yanıt bulamamıştı.

Ancak James Bond hayranları için oldukça heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Ancak James Bond hayranları için oldukça heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Amy Pascal ve David Heyman’ın yapımcılığını üstleneceği James Bond filminin yönetmeni belli oldu! Sicario, Arrival, Prisoners gibi birbirinden iddialı yapımların yanı sıra Blade Runner 2047 ve Dune filmleriyle günümüzün en popüler sinemacılarından birine dönüşen Denis Villeneuve, James Bond serisinin yeni yönetmeni oldu. 

Denis Villeneuve'in filmle ilgili yaptığı ilk açıklama şöyle:

“Sinemaya dair ilk hatıralarımın bazıları 007 ile bağlantılı. Çocukluğumda babamla birlikte James Bond filmleri izleyerek büyüdüm, Sean Connery’nin oynadığı Dr. No’dan itibaren. Tam anlamıyla bir Bond hayranıyım. Bana göre Bond kutsal bir alan. Geleneği onurlandırmayı ve gelecekteki birçok yeni görevin önünü açmayı planlıyorum. Bu hem büyük bir sorumluluk hem de benim için inanılmaz heyecan verici, büyük bir onur. Amy, David ve ben, onu yeniden beyazperdeye taşıyacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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