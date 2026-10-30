Tuvalet Kağıdını Asma Şeklinizle Maaşınız Arasında İlginç Bir Bağ Ortaya Çıktı
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Kağıdı önden sarkıtanların daha baskın bir kişiliğe sahip olduğu öne sürülüyor.
Ankete katılan Amerikalıların büyük çoğunluğu tuvalet kağıdını önden asmayı tercih ediyor.
Önden asanların kontrolü elinde tutmayı ve düzeni sevdiği düşünülüyor.
Yıllık geliri yüksek olanların çoğu kağıdı önden asıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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