Tuvalet Kağıdını Asma Şeklinizle Maaşınız Arasında İlginç Bir Bağ Ortaya Çıktı

Televizyon programlarıyla tanınan terapist Gilda Carle, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, farklı etnik kökenlerden 2 bin kadın ve erkeğe tuvalet kağıdını nasıl astıklarını sordu. Katılımcılardan ayrıca ilişkilerinde ne kadar iddialı olduklarını 1'den 10'a kadar puanlamalarını istedi.

Sonuçlara göre kağıdı rulonun önünden sarkıtanlar, duvar tarafından sarkıtanlara göre daha baskın bir profil çizdi.