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Tuvalet Kağıdını Asma Şeklinizle Maaşınız Arasında İlginç Bir Bağ Ortaya Çıktı

Tuvalet Kağıdını Asma Şeklinizle Maaşınız Arasında İlginç Bir Bağ Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:55
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Tuvalet kağıdını rulonun önünden mi, duvar tarafından mı sarkıtıyorsunuz? Bu küçük alışkanlığın hem kişilik hem de gelir düzeyi hakkında ipucu verdiği öne sürülüyor.

İşte detaylar...

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Kağıdı önden sarkıtanların daha baskın bir kişiliğe sahip olduğu öne sürülüyor.

Kağıdı önden sarkıtanların daha baskın bir kişiliğe sahip olduğu öne sürülüyor.

Televizyon programlarıyla tanınan terapist Gilda Carle, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, farklı etnik kökenlerden 2 bin kadın ve erkeğe tuvalet kağıdını nasıl astıklarını sordu. Katılımcılardan ayrıca ilişkilerinde ne kadar iddialı olduklarını 1'den 10'a kadar puanlamalarını istedi.

Sonuçlara göre kağıdı rulonun önünden sarkıtanlar, duvar tarafından sarkıtanlara göre daha baskın bir profil çizdi.

Ankete katılan Amerikalıların büyük çoğunluğu tuvalet kağıdını önden asmayı tercih ediyor.

Ankete katılan Amerikalıların büyük çoğunluğu tuvalet kağıdını önden asmayı tercih ediyor.

Tuvalet kağıdı markası Cottonelle'in 2010'da düzenlediği oylamada katılımcıların yüzde 72'si kağıdı önden, yüzde 28'i ise duvar tarafından astığını söyledi.

Markanın 1.000 kişiyle yaptığı ankette önden asanların bu konuda daha titiz olduğu da görüldü. Bu gruptakilerin yüzde 74'ü kağıdın hangi yönde asıldığını fark ediyor, yüzde 24'ü ters asıldığında rahatsız oluyor. Yüzde 27'si ise bir arkadaşının evinde kağıdın yönünü değiştirdiğini itiraf etti.

Önden asanların kontrolü elinde tutmayı ve düzeni sevdiği düşünülüyor.

Önden asanların kontrolü elinde tutmayı ve düzeni sevdiği düşünülüyor.

Anket sonuçlarını yorumlaması için markanın danıştığı Carle, kağıdı önden asanların işin başında olmaktan hoşlandığını, düzen aradığını ve hedeflerinin ötesine geçmeye yatkın olduğunu söyledi. Carle'a göre Amerikalıların önden asmayı bu kadar benimsemesinin ardında, bu tercihin verdiği kontrol hissi yatıyor.

Yıllık geliri yüksek olanların çoğu kağıdı önden asıyor.

Yıllık geliri yüksek olanların çoğu kağıdı önden asıyor.

Katılımcılara yıllık kazançlarının da sorulduğu ayrı bir ankette, yılda 20 bin dolardan az kazananların yüzde 73'ü kağıdı duvar tarafından astığını söyledi. Yılda 50 bin dolardan fazla kazananların ise yüzde 60'ı kağıdı her zaman önden asıyor.

Yine de bu anketlerin hiçbiri sıkı bir bilimsel incelemeden geçecek nitelikte değil. Sonuçlar olası bir bağa işaret etse de kesin bir şey kanıtlamıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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