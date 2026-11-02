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İkinci El Kıyafet Alırken Markaya Değil Bu 5 Detaya Bakın

İkinci El Kıyafet Alırken Markaya Değil Bu 5 Detaya Bakın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 15:43
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İkinci el mağazalarda markalı bir çantayı, iyice yumuşamış bir kot pantolonu ya da tasarımcı bir ceketi uygun fiyata bulmak keyifli olsa da her ucuz parça eve götürmeye değmiyor. Bir kıyafetin kalitesine dair en önemli ipuçları çoğu zaman markasında ya da fiyatında değil; kumaşında, dikişlerinde ve fermuarında saklı.

Ayrıntılar haberimizde.

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1. Fiyata bakmadan önce kumaşı elleyin.

1. Fiyata bakmadan önce kumaşı elleyin.

Kumaşı ışığa tutup incelme, delik ya da düzensiz aşınma olup olmadığına bakın. Kumaşın o kıyafet için yeterince sağlam olup olmadığını, fazla ince, sert ya da yıpranmış durup durmadığını kontrol edin. İyi durumdaki pamuk, yün, keten ve ipek iyi seçenekler.

Yine de dirseğinde delik olan yün bir kazağın, dikişleri sağlam, dayanıklı kumaştan sentetik bir cekete göre daha kısa ömürlü olacağını unutmayın.

2. Kıyafeti ters çevirip dikişleri kontrol edin.

2. Kıyafeti ters çevirip dikişleri kontrol edin.

Omuz, kol altı, yanlar ve ağ kısmındaki dikişlere, etek, elbise ve pantolonların kenar dikişlerine bakın. Sıkı dikilmemiş yerler, sarkan iplikler, açıklıklar ya da dikişten ayrılmaya başlamış kumaş olup olmadığını kontrol edin.

Gevşek bir iplik ya da küçük bir açıklık onarılabilir; ancak ciddi biçimde sökülmüş bir dikiş ya da zayıflamış kumaş, almadan önce iki kez düşünmeyi gerektiriyor.

3. En çok yıpranan bölgeler gözden kaçmasın.

3. En çok yıpranan bölgeler gözden kaçmasın.

Üstlerde koltuk altlarına, yakaya, manşetlere ve dirseklere; pantolonlarda iç bacak, diz, oturma bölgesi ve cep kenarlarına; ceketlerde ise kol uçlarına, dirseklere, astara ve ceplere bakın.

Normal düzeyde yıpranma sorun değil, ancak aşırı yıpranmış ya da onarılması zor hasarı olan parçaları almamak daha iyi.

4. Fermuar ve düğmeleri tek tek deneyin.

4. Fermuar ve düğmeleri tek tek deneyin.

Fermuarı birkaç kez açıp kapatarak dişlerinin sağlam olduğundan emin olun, düğmelerin eksiksiz olup olmadığına bakın. Kanca, çıtçıt ve tokaları da tek tek deneyin; kemer ve kapüşon gibi çıkarılabilir parçaları unutmayın.

Eksik bir düğme kolayca tamamlanabilir ama bir montun bozuk fermuarı çok daha masraflı olabilir.

5. Bakım etiketi gizli masrafları gösteriyor.

5. Bakım etiketi gizli masrafları gösteriyor.

Bakım etiketi, kumaşın türünü ve ne kadar bakım gerektirdiğini gösteriyor. Yün montlar ve ipek bluzlar fiyatına değebilir ama özel temizlik ya da bakım isteyebilir.

Son olarak en önemli kural: İyi dikilmiş ve her kış giyilen bir mont, anlık hevesle alınıp hiç giyilmeyen üç parçadan her zaman daha kullanışlıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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