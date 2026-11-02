İkinci El Kıyafet Alırken Markaya Değil Bu 5 Detaya Bakın

Kumaşı ışığa tutup incelme, delik ya da düzensiz aşınma olup olmadığına bakın. Kumaşın o kıyafet için yeterince sağlam olup olmadığını, fazla ince, sert ya da yıpranmış durup durmadığını kontrol edin. İyi durumdaki pamuk, yün, keten ve ipek iyi seçenekler.

Yine de dirseğinde delik olan yün bir kazağın, dikişleri sağlam, dayanıklı kumaştan sentetik bir cekete göre daha kısa ömürlü olacağını unutmayın.