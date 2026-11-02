İkinci El Kıyafet Alırken Markaya Değil Bu 5 Detaya Bakın
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İkinci el mağazalarda markalı bir çantayı, iyice yumuşamış bir kot pantolonu ya da tasarımcı bir ceketi uygun fiyata bulmak keyifli olsa da her ucuz parça eve götürmeye değmiyor. Bir kıyafetin kalitesine dair en önemli ipuçları çoğu zaman markasında ya da fiyatında değil; kumaşında, dikişlerinde ve fermuarında saklı.
Ayrıntılar haberimizde.
1. Fiyata bakmadan önce kumaşı elleyin.
2. Kıyafeti ters çevirip dikişleri kontrol edin.
3. En çok yıpranan bölgeler gözden kaçmasın.
4. Fermuar ve düğmeleri tek tek deneyin.
5. Bakım etiketi gizli masrafları gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın