Vintage Giyim Modası Neden Sadece Bir Trend Değil de Bir Hayat Felsefesidir?
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Vintage parçalar sadece eski moda kıyafetler değil, geçmişten gelen bir tarzı ve kendine özgü bir duruşu yansıtıyor. Sen de bazen herkesin giydiğinden farklı bir şeyler arıyorsan, vintage dünyasının o zamansız havası ilgini çekebilir. Çünkü burada mesele sadece ne giydiğin değil, kendi tarzını nasıl anlattığın. Peki vintage modayı sıradan bir trend olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzına dönüştüren şey ne?
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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