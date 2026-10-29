Ursula K. Le Guin Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
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Ursula K. Le Guin bugün yaşasaydı Spotify algoritması onu kolay kolay çözemezdi. Bir gün başka bir gezegende yaşayan insanların müziğini dinlerken ertesi gün ekoloji, özgürlük, toplumsal cinsiyet ve insanın doğayla ilişkisi üzerine şarkılara geçebilirdi. Bakalım listede hangi şarkılar var?
Björk - Atopos
Weyes Blood - It's Not Just Me, It's Everybody
Caroline Polachek - Welcome To My Island
Big Thief - Simulation Swarm
Hozier - De Selby, Part 2
FKA twigs - Meta Angel
Rosalía - G3 N15
Lana Del Rey - A&W
Jorja Smith - What's Done Is Done
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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