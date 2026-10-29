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Ursula K. Le Guin Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Ursula K. Le Guin Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Ursula K. Le Guin bugün yaşasaydı Spotify algoritması onu kolay kolay çözemezdi. Bir gün başka bir gezegende yaşayan insanların müziğini dinlerken ertesi gün ekoloji, özgürlük, toplumsal cinsiyet ve insanın doğayla ilişkisi üzerine şarkılara geçebilirdi. Bakalım listede hangi şarkılar var?

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Björk - Atopos

Björk zaten Le Guin evrenine yanlışlıkla ışınlanmış bir müzisyen gibi. Atopos, insan ilişkilerini ve farklılıkları birbirinden kopmak yerine bir araya gelmek üzerinden düşünüyor. Le Guin’in eserlerinde de farklılık çoğu zaman ortadan kaldırılması gereken bir problem değil, birlikte yaşamanın temel koşulu. Üstelik Björk’ün doğayla teknolojiyi aynı müziğin içinde buluşturması, Le Guin’in bilim ile ekolojiyi karşı karşıya koymayan dünyalarına oldukça uygun.

Weyes Blood - It's Not Just Me, It's Everybody

Bu şarkı, Le Guin’in insanlık hakkındaki düşüncelerinin müzikal karşılıklarından biri olabilir. Weyes Blood, bireysel yalnızlığı toplumsal bir meseleye dönüştürüyor ve insanın kendi sorunlarının aslında daha büyük bir sistemin parçası olduğunu hissettiriyor. Le Guin de karakterlerini hiçbir zaman toplumdan bağımsız ele almıyordu. İnsanların nasıl yaşadığı, kimlerle ilişki kurduğu ve hangi düzenin içinde var olduğu onun için en az uzay gemileri kadar önemliydi. Şarkının melankolik havası da Le Guin’in sakin ama içten içe huzursuz dünyalarına çok yakışıyor.

Caroline Polachek - Welcome To My Island

Le Guin’in romanlarında yabancı bir dünyaya gitmek çoğu zaman fiziksel bir yolculuktan çok daha fazlasıdır. Welcome To My Island da isminden başlayarak kişisel bir alan, yabancılık ve kendi dünyasını kurma fikrini taşıyor. Caroline Polachek’in vokali ise parçaya gerçek dünyadan hafifçe kopmuş bir atmosfer veriyor. Le Guin’in Kesh veya Yerdeniz dünyalarında dolaşırken böyle bir parçanın arka planda çalması hiç şaşırtıcı olmazdı.

Big Thief - Simulation Swarm

Le Guin’in en sevdiği konulardan biri insanın kendisini ve dünyayı nasıl anlamlandırdığıydı. Simulation Swarm, gerçeklik, hafıza ve insanın dünyadaki konumu üzerine düşünürken oldukça kırılgan bir atmosfer yaratıyor. Big Thief’in müziğinde büyük laflar etmek yerine küçük ayrıntılar üzerinden devasa duygular yaratılması da Le Guin’in anlatımına yakın.

Hozier - De Selby, Part 2

Hozier’in müziğinde mitoloji, doğa, din, insan bedeni ve tarih sürekli birbirine karışıyor. Le Guin’in fantastik edebiyatında da benzer bir durum var. Büyü hiçbir zaman sadece gösterişli bir güç olarak kullanılmıyor; dünyanın nasıl işlediğine dair daha büyük soruların kapısını açıyor. De Selby, Part 2 özellikle rüya ile gerçeklik arasındaki sınırı bulanıklaştıran yapısıyla Le Guin’in fantastik tarafına oldukça uygun. Bir Yerdeniz büyücüsünün gece yürüyüşüne eşlik etse sırıtmazdı.

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FKA twigs - Meta Angel

Le Guin’in özellikle kadınlık, beden ve toplumsal roller üzerine düşünceleri düşünüldüğünde FKA twigs oldukça güçlü bir seçim. Meta Angel, insanın kendisini dışarıdan belirlenmiş kimliklerin ötesinde yeniden kurması fikrine dokunuyor. Le Guin’in özellikle Karanlığın Sol Eli ile toplumsal cinsiyet konusunda bilimkurgu edebiyatında açtığı alan düşünüldüğünde bu parça modern bir devam filmi gibi hissedilebilir. Üstelik FKA twigs’in müziğinde insan bedeni ile teknoloji arasındaki sınırlar sürekli bulanıklaşıyor. Bu da Le Guin’in bilimkurgu dünyasına fazlasıyla yakışıyor.

Rosalía - G3 N15

Rosalía’nın geleneksel müzik ile çağdaş elektronik müziği birleştirmesi, Le Guin’in farklı kültürlerin birbirleriyle nasıl değişebileceğine duyduğu ilgiyi karşılayabilirdi. Üstelik şarkının deneysel yapısı, Le Guin’in dünyalarının alışılmış tür sınırlarına pek aldırmayan tarafına uyuyor.

Lana Del Rey - A&W

Le Guin’in karakterlerinin kusursuz kahramanlar olmadığını hatırlamak için iyi bir seçim. A&W, kadınlık, arzu, yalnızlık ve toplumun birey üzerindeki etkisini birbirine doluyor. Le Guin muhtemelen şarkının popüler kültür ile kişisel hikaye arasındaki gidip gelişini ilginç bulurdu.

Jorja Smith - What's Done Is Done

Listenin sonunda biraz daha insani bir yere dönelim. 2026'da yayımlanan What's Done Is Done, bitmiş bir ilişkinin ardından geriye bakmayı anlatırken UK garage ritimleriyle oldukça çağdaş bir ses kuruyor. Le Guin'in karakterleri devasa toplumsal meselelerle uğraşırken bile son derece kişisel duygular yaşayan insanlardı. Aşk, kayıp, yalnızlık ve pişmanlık onun bilimkurgu dünyalarında hiçbir zaman ortadan kaybolmaz. Çünkü gezegeni değiştirmek kolay olabilir ama insanın kendi kalbini ikna etmesi hâlâ zor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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