Ursula K. Le Guin Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Bu şarkı, Le Guin’in insanlık hakkındaki düşüncelerinin müzikal karşılıklarından biri olabilir. Weyes Blood, bireysel yalnızlığı toplumsal bir meseleye dönüştürüyor ve insanın kendi sorunlarının aslında daha büyük bir sistemin parçası olduğunu hissettiriyor. Le Guin de karakterlerini hiçbir zaman toplumdan bağımsız ele almıyordu. İnsanların nasıl yaşadığı, kimlerle ilişki kurduğu ve hangi düzenin içinde var olduğu onun için en az uzay gemileri kadar önemliydi. Şarkının melankolik havası da Le Guin’in sakin ama içten içe huzursuz dünyalarına çok yakışıyor.