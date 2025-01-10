Google Haritalar'ın 10 Yıldır Kayıp Olan Adamın Trajik Ölümünü Çözdüğü Trajik Olay

Bazen Google Haritalar'ı sadece eğlence ya da yeni yerler keşfetmek için kullanırız, değil mi? Ama ya sıradan bir uydu görüntüsünün yıllar önce kaybolan bir kişinin gizemini çözebileceğini söylesek? İşte bu hikaye, teknolojinin hayatımızda ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor…