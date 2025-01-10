Google Haritalar'ın 10 Yıldır Kayıp Olan Adamın Trajik Ölümünü Çözdüğü Trajik Olay
Google Haritalar'ın 10 Yıldır Kayıp Olan Adamın Trajik Ölümünü Çözdüğü Trajik Olay
Bazen Google Haritalar'ı sadece eğlence ya da yeni yerler keşfetmek için kullanırız, değil mi? Ama ya sıradan bir uydu görüntüsünün yıllar önce kaybolan bir kişinin gizemini çözebileceğini söylesek? İşte bu hikaye, teknolojinin hayatımızda ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor…
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2006 yılında ABD’de yaşayan 72 yaşındaki David Lee Niles, ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi. Niles, o gün bir barda arkadaşına veda etmiş, ardından aniden ortadan kaybolmuştu.
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Kanserle mücadele eden ve ruhsal sorunlar yaşayan Niles’in durumu ailesini derinden sarsmıştı. Kayboluşu hakkında herhangi bir ipucu bulunamayan adam, zamanla unutulmaya yüz tuttu. Ailesi 2011 yılında, çaresizce bir ölüm ilanı yayınladı ve onun kaybını kabullendi.
Tam dokuz yıl sonra, 2015’te, olaylar bambaşka bir yöne evrildi. Cook Cenaze Evi’nde Noel ağacı süsleyen Brian Houseman, uzaktan tuhaf bir görüntü fark etti.
Ağacın üzerine tırmanarak daha iyi bir açı yakalamaya çalışan Houseman, göletin içinde bir araba olduğunu düşündü. Ancak suyun bulanıklığı nedeniyle bu nesne daha önce hiç fark edilmemişti.
Houseman, olayı yetkililere bildirdi ve Kent County Şerif Departmanı hemen harekete geçti. İlginç olan, Google Haritalar’ın uydu görüntüsü kontrol edildiğinde göletteki arabanın belirgin bir şekilde görülebiliyor olmasıydı.
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Kısa sürede dalgıç ekibi bölgeye ulaştı ve arabayı sudan çıkardı. Aracın içinde Niles’in kalıntıları ve cüzdanı bulundu. Bu trajik keşif, ailesine en azından bir kapanış sağladı.
Niles’in kayboluşunun ardındaki gizem hala tamamen çözülebilmiş değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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