Dünyanın En Tehlikeli Adasına Giden Adam 'Mahvoldum!' Dediği O Anları Anlattı

Dünyanın en tehlikeli adalarından birine gitmek, kulağa çılgınca geliyor değil mi? İngiliz turist Miles Routledge, yasaklı bölgeye adım atmayı göze aldı. Burası, binlerce ölümcül yılanın yaşadığı Ilha da Queimada Grande. Tehlikeli yolculuğun sonunda ise korku dolu anlar yaşandı. Gelin neler yaşamış birlikte bakalım.