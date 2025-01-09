Dünyanın En Tehlikeli Adasına Giden Adam 'Mahvoldum!' Dediği O Anları Anlattı
Dünyanın En Tehlikeli Adasına Giden Adam 'Mahvoldum!' Dediği O Anları Anlattı
Dünyanın en tehlikeli adalarından birine gitmek, kulağa çılgınca geliyor değil mi? İngiliz turist Miles Routledge, yasaklı bölgeye adım atmayı göze aldı. Burası, binlerce ölümcül yılanın yaşadığı Ilha da Queimada Grande. Tehlikeli yolculuğun sonunda ise korku dolu anlar yaşandı. Gelin neler yaşamış birlikte bakalım.
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São Paulo sahillerinin açıklarında bulunan Ilha da Queimada Grande, nam-ı diğer Yılan Adası, dünya üzerindeki en ölümcül yerlerden biri olarak biliniyor. Adanın 106 dönümlük alanında, yaklaşık 4.000 yılan yaşıyor.
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Üstelik bu yılanlar arasında, bir insanı 60 dakika içinde öldürebilecek kadar güçlü bir zehire sahip olanlar da var.
Brezilya hükümeti, buranın halka kapalı olmasını sağlamış durumda. Sadece seçilmiş araştırmacılar ve donanma görevlileri bu adaya ayak basabiliyor.
Ancak Miles Routledge bu kuralları hiçe sayarak tamamen yasak olmasına rağmen adaya gizlice girmeyi başardı.
Miles, YouTube videosunda şöyle diyor: “Google’da bu ada hakkında arama yaparsanız, her uzman buraya gitmenin imkansız olduğunu söyler. İşte bu yüzden gidip bir bakayım dedim.”
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Yanında yerel bir ekiple birlikte küçük bir tekneyle adaya doğru yola çıktı. Ancak daha adaya varmadan, Brezilya Sahil Güvenlik ekipleriyle burun buruna gelmekten kıl payı kurtuldular.
Ada keşfi sırasında Miles, uzun bir yürüyüş sonrası terk edilmiş bir deniz fenerine ulaştı. Ancak burada beklenmedik bir sorunla karşılaştı: Takımıyla iletişim kurmak için kullandığı telsiz bozulmuştu.
Durumu şöyle anlattı: “Arkadaşlar, kötü haber. Telsizden hiçbir yanıt alamıyorum. Piller dolu ama hiçbir şey duyamıyorum. Sahil Güvenlik onları yakalamış olabilir. Eğer öyleyse, mahvolduk.”
Yılanlarla dolu ormanı geçerek sahile ulaşmaya çalışan Miles, bir yandan da ekibine telsizle şunları söyledi: “Siz kaçın, beni bırakın. Çok uzaktayım, sizi riske atamam.” Ancak sonunda ekibini kıyıda balık avlarken buldu.
Miles, tehlikeli macerasını şu sözlerle bitirdi: “Yılanların beni fark etmediği için, Brezilya Sahil Güvenliği’nin yavaş botları için ve tüm Patreon takipçilerim için teşekkür ederim.”
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Eğer bu hikaye sizi cesaretlendirdiyse, hemen unutmadan söyleyelim: Brezilya hükümeti, Yılan Adası’na izinsiz girişi kesinlikle yasaklıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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