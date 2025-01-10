Dünyanın Her Yerini Gezen Gezgin Kendisine Göre En Kötü Şehirleri Sıraladı
Dünyanın Her Yerini Gezen Gezgin Kendisine Göre En Kötü Şehirleri Sıraladı
Herkesin hayalidir dünyayı gezmek ancak bu süreçte karşılaşılan şehirler her zaman beklenildiği gibi çıkmayabilir. Drew Binsky, 197 ülkeyi ziyaret etmiş bir gezgin olarak bu konuda oldukça tecrübeli. Ancak ona göre, bazı şehirler diğerlerinden çok daha zorlu bir deneyim sunuyor. İşte Drew'un 'kesinlikle bir daha gitmeyeceğim' dediği şehir!
Drew Binsky, 2015 yılında öğretmenlik kariyerini bırakıp tam zamanlı gezgin olarak dünyayı dolaşmaya başladı. O günden bu yana, dünyadaki her ülkeyi ziyaret etti ve bu macerasını YouTube kanalında paylaştı.
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Ancak bu deneyimleri arasında Gine'nin başkenti Konakri, ona göre “en kötüsü” olarak öne çıkıyor. Binsky’nin, bu şehirdeki ilk on dakikası bile kaotik bir başlangıç yapmış: "Daha arabadan iner inmez iki polis tarafından durdurulduk." diyor.
Üstelik bu deneyim, ülkede gerçekleşen darbe sırasında yaşandı. Drew, şehre vardığında polislerin sokaklarda kalkanlar ve kurşun geçirmez yeleklerle dizildiğini, atmosferin adeta savaşın eşiğinde olduğunu belirtiyor.
Drew’e göre Konakri, dünyanın diğer şehirlerine kıyasla oldukça güvensiz bir yer. Şehre ilk adımını attığında, şoförleri bir kontrol noktasında rüşvet vermek zorunda kalmış.
Drew, şehirde karşılaştığı insanların genel olarak misafirperver olmadığını belirtiyor. Bir restoranda oturmak istediğinde, hiçbir açıklama yapılmadan dışarı çıkarıldığını söylüyor.
Drew, Konakri'nin yanı sıra Çad’ın başkenti N’Djamena ve Hindistan’ın Delhi şehrini de en kötü şehirler listesine ekliyor.
Öte yandan en beğendiği yerler arasında Prag, Bangkok ve Seul bulunuyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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