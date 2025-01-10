Dünyanın Her Yerini Gezen Gezgin Kendisine Göre En Kötü Şehirleri Sıraladı

Herkesin hayalidir dünyayı gezmek ancak bu süreçte karşılaşılan şehirler her zaman beklenildiği gibi çıkmayabilir. Drew Binsky, 197 ülkeyi ziyaret etmiş bir gezgin olarak bu konuda oldukça tecrübeli. Ancak ona göre, bazı şehirler diğerlerinden çok daha zorlu bir deneyim sunuyor. İşte Drew'un 'kesinlikle bir daha gitmeyeceğim' dediği şehir!