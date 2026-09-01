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Para Çekmek İçin Dünyanın En Yüksek Geçidine Çıkıyorlar: 4 Bin 693 Metreye Yüksekte

Para Çekmek İçin Dünyanın En Yüksek Geçidine Çıkıyorlar: 4 Bin 693 Metreye Yüksekte

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 12:09
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Pakistan ile Çin sınırındaki Khunjerab Geçidi’nde, karla kaplı dağların arasında çalışan bir ATM bulunuyor. National Bank of Pakistan tarafından kurulan makine, deniz seviyesinden 4 bin 693 metre yüksekte hizmet veriyor. Guinness Dünya Rekorları, burayı dünyanın en yüksek noktadaki ATM’si olarak kayda geçirdi. Elektrik şebekesine uzak konumu nedeniyle ATM’nin enerjisi güneş panelleri ve rüzgâr türbiniyle sağlanıyor.

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Rekor 2016 yılında Guinness tarafından tescil edildi

Rekor 2016 yılında Guinness tarafından tescil edildi

ATM, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki Khunjerab Geçidi’nde yer alıyor. Karakurum Dağları üzerindeki geçit, Pakistan ile Çin’i birbirine bağlayan Karakurum Karayolu’nun en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor.

National Bank of Pakistan’ın kurduğu makine 6 Eylül 2016’da halka açıldı. Guinness Dünya Rekorları, 18 Kasım 2016’da 4 bin 693 metrelik yüksekliği doğrulayarak ATM’yi kendi kategorisinde dünya rekorunun sahibi ilan etti.

Yüksek rakım, sert rüzgarllar ve uzun süren kış koşulları nedeniyle sıradan bir elektrik bağlantısına güvenmek kolay değil. Bu yüzden makinenin çalışması için güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanan bağımsız bir sistem kuruldu.

En yakın banka şubesi 82 kilometre uzakta

En yakın banka şubesi 82 kilometre uzakta

ATM’nin bulunduğu nokta yoğun bir şehir merkezinden çok sınır görevlilerinin, bölge sakinlerinin ve yolcuların kullandığı uzak bir geçit. Makine, özellikle yakın çevrede başka bankacılık seçeneği bulunmayan kişiler için önem taşıyor.

En yakın National Bank of Pakistan şubesi yaklaşık 82 kilometre uzaklıktaki Sost’ta bulunuyor. Nakit yüklemek veya arızaya müdahale etmek gerektiğinde banka çalışanlarının zorlu dağ yolunu aşarak geçide ulaşması gerekiyor.

Fırtına, kuvvetli rüzgâr ve heyelan riski bakım çalışmalarını sıradan bir ATM’ye göre daha güç hâle getiriyor. Buna rağmen makine faal tutuluyor ve dağların arasındaki konumuyla teknik bir hizmet noktasının aynı zamanda turistik bir meraka dönüşebileceğini gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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