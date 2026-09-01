Para Çekmek İçin Dünyanın En Yüksek Geçidine Çıkıyorlar: 4 Bin 693 Metreye Yüksekte
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Pakistan ile Çin sınırındaki Khunjerab Geçidi’nde, karla kaplı dağların arasında çalışan bir ATM bulunuyor. National Bank of Pakistan tarafından kurulan makine, deniz seviyesinden 4 bin 693 metre yüksekte hizmet veriyor. Guinness Dünya Rekorları, burayı dünyanın en yüksek noktadaki ATM’si olarak kayda geçirdi. Elektrik şebekesine uzak konumu nedeniyle ATM’nin enerjisi güneş panelleri ve rüzgâr türbiniyle sağlanıyor.
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Rekor 2016 yılında Guinness tarafından tescil edildi
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En yakın banka şubesi 82 kilometre uzakta
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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