Para Çekmek İçin Dünyanın En Yüksek Geçidine Çıkıyorlar: 4 Bin 693 Metreye Yüksekte

ATM, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesindeki Khunjerab Geçidi’nde yer alıyor. Karakurum Dağları üzerindeki geçit, Pakistan ile Çin’i birbirine bağlayan Karakurum Karayolu’nun en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor.

National Bank of Pakistan’ın kurduğu makine 6 Eylül 2016’da halka açıldı. Guinness Dünya Rekorları, 18 Kasım 2016’da 4 bin 693 metrelik yüksekliği doğrulayarak ATM’yi kendi kategorisinde dünya rekorunun sahibi ilan etti.

Yüksek rakım, sert rüzgarllar ve uzun süren kış koşulları nedeniyle sıradan bir elektrik bağlantısına güvenmek kolay değil. Bu yüzden makinenin çalışması için güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanan bağımsız bir sistem kuruldu.