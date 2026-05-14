Rusya'nın 35 Bin Kilometre Menzilli Balistik Füzesi Testi Geçti: Hiçbir Şey Durduramıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 21:02

Rusya Federasyonu, askeri teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atarak 'Sarmat' isimli yeni nesil ağır sınıf kıtalararası balistik füzesinin son test fırlatmasını başarıyla tamamladığını kamuoyuna duyurdu. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, fırlatma işleminin ardından Kremlin’e geçerek füzenin belirlenen hedefi tam isabetle imha ettiği bilgisini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sundu.

Teknik parametreler ve menzil kapasitesiyle Sarmat dünyadaki tüm rakiplerini geride bırakıyor

Rus askeri yetkililerinden alınan bilgilere göre Sarmat, operasyonel kabiliyetleri bakımından küresel ölçekte eşi benzeri bulunmayan bir teknolojiye sahip. 35 bin kilometreyi aşan menziliyle dünyanın en uzun menzilli füzesi unvanını ele geçiren bu yeni nesil silah, seleflerine oranla çok daha hacimli bir savaş başlığı taşıma kapasitesi sunuyor. Sıvı yakıt teknolojisiyle güçlendirilen füze sistemi, fırlatılmaya hazırlık süresinde sağlanan kritik hızlanma ve eski modellere kıyasla iki kat artırılan isabet oranıyla dikkat çekiyor.

Gelişmiş hipersonik bloklar sayesinde mevcut tüm savunma kalkanları etkisiz hale getiriliyor

Sarmat’ın en stratejik üstünlüğü, sahip olduğu gelişmiş hipersonik manevra blokları vasıtasıyla dünyadaki tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme yeteneğinden kaynaklanıyor. Komutan Karakayev, füzenin ulaştığı yüksek hız ve sergilediği ani manevra kabiliyetinin, modern savunma kalkanlarını tamamen işlevsiz bırakacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Bu teknolojik donanım, füzenin engellenmesini imkansız kılan en önemli yapı taşı olarak öne çıkıyor.

Rusya’nın nükleer caydırıcılık kapasitesi 2026 yılı sonu itibarıyla stratejik bir boyuta ulaşıyor

Söz konusu füzelerle teçhizatlandırılan ilk askeri birliğin 2026 yılı sonuna kadar aktif savaş görevine başlaması planlanıyor. Sarmat sisteminin ordu envanterine dahil edilmesiyle birlikte, Rusya’nın nükleer caydırıcılık kapasitesinin küresel düzeyde yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor. Bu gelişim, kıtalararası stratejik dengelerde Rusya’nın elini güçlendirirken, modern savaş doktrinlerinde de köklü bir değişimin habercisi olarak kabul ediliyor. Silahın sunduğu muazzam menzil ve vuruş gücü, küresel güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
