Rusya'nın 35 Bin Kilometre Menzilli Balistik Füzesi Testi Geçti: Hiçbir Şey Durduramıyor

Rus askeri yetkililerinden alınan bilgilere göre Sarmat, operasyonel kabiliyetleri bakımından küresel ölçekte eşi benzeri bulunmayan bir teknolojiye sahip. 35 bin kilometreyi aşan menziliyle dünyanın en uzun menzilli füzesi unvanını ele geçiren bu yeni nesil silah, seleflerine oranla çok daha hacimli bir savaş başlığı taşıma kapasitesi sunuyor. Sıvı yakıt teknolojisiyle güçlendirilen füze sistemi, fırlatılmaya hazırlık süresinde sağlanan kritik hızlanma ve eski modellere kıyasla iki kat artırılan isabet oranıyla dikkat çekiyor.