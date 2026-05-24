Esnaf Kredisi Başvurusu Yapmadan Önce Bilmeniz Gereken 11 Şey

Yeni dükkan açanların en büyük şaşkınlıklarından biri bu oluyor. Çünkü birçok kredi türünde işletmenin belli bir süredir aktif olması bekleniyor. Özellikle hazine destekli kredilerde vergi levhası ve esnaf sicil kaydının genelde en az 3 aydır açık olması gerekiyor. Esnaf kefalet tarafında ise iş biraz daha sıkı ilerleyebiliyor ve bazı kooperatifler en az 1 yıllık oda kaydı isteyebiliyor. Yani dükkanın boyası daha kurumadan krediye koşmadan önce şartları kontrol etmekte fayda var.