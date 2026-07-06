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İki Kategoride Düşse de Rekora Koşuyor: 5 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

İki Kategoride Düşse de Rekora Koşuyor: 5 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 13:41
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5 Temmuz Pazar reyting sonuçları belli oldu. 

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, her bölümde yeni bir rekora doğru koşmaya devam ediyor. Yaz dizisi olmasına rağmen 10 reytinge merdiven dayayan Daha 17'nin reytingleri merak edildi.

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Ekranlarda Daha 17 fırtınası esmeye devam ediyor!

Ekranlarda Daha 17 fırtınası esmeye devam ediyor!

Yaz dizisi olmasına rağmen büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve yeni bölümüne Manifest'in konuk olacağı Daha 17, 6. bölümüyle ekrana geldi. Sezonda olmamasına karşın yakaladığı başarıyla çok konuşulan Daha 17 dizisi 10 reytinge merdiven dayadı.

Özeti bile büyük başarı yakaladı.

Özeti bile büyük başarı yakaladı.

5 Temmuz Total Reyting Sonuçları

5 Temmuz AB reyting sonuçları

  • Brezilya-Norveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.10

  • Daha 17 – 5.51

  • Fransa-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.09

  • Masterchef Türkiye – 2.14

  • Daha 17 (Özet) – 1.97

  • Kim Milyoner Olmak İster – 1.19

  • Köyden İndim Şehre (T.S) – 1.19

  • Şeytan Marka Giyer (Y.S) – 1.11

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – 1.09

  • Kim Milyoner Olmak İster Özel – 1.09

5 Temmuz ABC1 reyting sonuçları

  • Daha 17 – 6.58

  • Brezilya-Norveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.90

  • Fransa-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.50

  • Daha 17 (Özet) – 2.53

  • Masterchef Türkiye – 2.08

  • Kim Milyoner Olmak İster – 1.48

  • Gassal (Tkr) – 1.33

  • Köyden İndim Şehre (T.S) – 1.18

  • Now Ana Haber Hafta Sonu – 1.17

  • Masterchef Türkiye Özet – 1.12

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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