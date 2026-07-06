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Çirkin ve Sevdiğim Sensin'in Büyük Başarılarının Ardından Star TV'de Yeni Dizi Başlıyor

Çirkin ve Sevdiğim Sensin'in Büyük Başarılarının Ardından Star TV'de Yeni Dizi Başlıyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 15:03
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Star TV'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin ve Çirkin dizileri yayınlandıkları günlerin zirvesine yerleşmişti. Yeni sezon için kolları sıvayan Star TV'de Başkalarının Hayatı dizisi için hazırlıklar başlamıştı. Bu kez de Bir Hayat Hikayesi adıyla yeni bir dizi duyuruldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevdiğim Sensin ile Çirkin'le ön plana çıkan Star TV'de yeni sezon hazırlıkları başladı.

Sevdiğim Sensin ile Çirkin'le ön plana çıkan Star TV'de yeni sezon hazırlıkları başladı.

Ay Yapım imzalı “Başkalarının Hayatı” dizisinin duyurulduğu Star TV, bu kez de Bozdağ Film'in yeni dizisiyle gündeme geldi. İddiaya göre kanalın yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi olacak. Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu’nun kaleme aldığı Bir Hayat Hikayesi dizisinde dizisinde hayatını otizmli oğlu Savaş’a adayan Hayat’ın hikayesi konu alınacak. Dizinin oyuncu çalışmaları ise sürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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