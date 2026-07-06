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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Doğukan Güngör'e Bir Partner Daha Geldi

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Doğukan Güngör'e Bir Partner Daha Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 15:35
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ile anlaşmıştı. Zengin kız fakir oğlan hikayesine odaklanacak dizide Doğukan Güngör'e Merih Öztürk eşlik edecekti. Diziye, Doğukan Güngör'ün canlandıracağı Mehmet'e aşık olacak bir karakter daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldıktan sonra yeni dizisi merak konusu olan Doğukan Güngör'ün Haysiyet ile ekranlara döneceği açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldıktan sonra yeni dizisi merak konusu olan Doğukan Güngör'ün Haysiyet ile ekranlara döneceği açıklanmıştı.

Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş’ın yazdığı Haysiyet dizisinde Mehmet karakterine hayat verecek Doğukan Güngör'ün partneri ise Balkan Ninnisi dizisiyle tanıdığımız Merih Öztürk olmuştu.

Karlıova ailesinin hikayesini ekrana taşıyacak Haysiyet dizisine yeni bir isim daha dahil oldu.

Karlıova ailesinin hikayesini ekrana taşıyacak Haysiyet dizisine yeni bir isim daha dahil oldu.

17 Temmuz'da sete çıkacak Haysiyet dizisinde Mehmet'le aynı mahallede oturacak ve ona aşık olacak bir karakter daha olacak. Hülya rolüne ise genç oyuncu Berfin Kıymaz hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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