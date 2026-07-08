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Taşacak Bu Deniz 'Esme' Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanacağı İddia Edildi: Ayrılık Nedeni Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz 'Esme' Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanacağı İddia Edildi: Ayrılık Nedeni Belli Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 13:36
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TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal ile 6 yıllık eşi Barış Yurtçu'nun boşanacağı iddia edilmişti. Taşacak Bu Deniz'in sezona veda yemeğine Barış Yurtçu'nun katılmaması, ikilinin birlikte görünmemesi ayrılık iddialarını artırırken boşanma davası açıldığına ve ayrılık nedenine dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Kaynak: İbrahim Savun - GazeteVİP

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Ünlü oyuncu ve Barış Yurtçu, Kolpa grubunun Tasma şarkısının klip çekimlerinde tanışıp büyük bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü oyuncu ve Barış Yurtçu, Kolpa grubunun Tasma şarkısının klip çekimlerinde tanışıp büyük bir aşka yelken açmıştı.

2 yıl süren aşkın ardından Barış Yurtçu 2018 yılında romantik bir sürprizle Deniz Baysal'a evlilik teklif etmiş ve ikili kasım ayında nişanlanmıştı. Büyük aşk 2019 yılının eylül ayında Çeşme'de yapılan düğünle tamamlanmıştı. O dönem Deniz Baysal'ın daha önce dizilerdeki rolleri gereği defalarca gelinlik giydiğini ancak kendi gelinlik provasında heyecandan ayaklarının yerden kesildiğini dile getirmesi çok konuşulmuştu.

Çok konuşulan ve örnek gösterilen büyük aşkın çatırdadığı iddiaları bütün bir yıl boyunca konuşuldu.

Çok konuşulan ve örnek gösterilen büyük aşkın çatırdadığı iddiaları bütün bir yıl boyunca konuşuldu.

Taşacak Bu Deniz çekimleri için yılı Trabzon'da geçiren Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun ayrılacağına dair iddialar konuşulmaya başlandı. Daha önce her davete birlikte katılan ikilinin Taşacak Bu Deniz'in veda yemeğinde bir araya gelmemesi, tatili ayrı geçirmeleri ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İbrahim Savun'un iddiasına göre boşanma davası açıldı. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun ilişkilerinde karşılıklı anlaşmazlıklar yaşadığı, bu sebeple yıprandıkları ve birbirlerine olan duygularının zamanla tükendiği ikilinin yakın çevresi tarafından öne sürüldü. Ancak ünlü çiftten henüz ayrılık iddialarına dair bir açıklama gelmedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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