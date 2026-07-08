Taşacak Bu Deniz 'Esme' Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanacağı İddia Edildi: Ayrılık Nedeni Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal ile 6 yıllık eşi Barış Yurtçu'nun boşanacağı iddia edilmişti. Taşacak Bu Deniz'in sezona veda yemeğine Barış Yurtçu'nun katılmaması, ikilinin birlikte görünmemesi ayrılık iddialarını artırırken boşanma davası açıldığına ve ayrılık nedenine dair yeni iddialar ortaya atıldı.
Kaynak: İbrahim Savun - GazeteVİP
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu ve Barış Yurtçu, Kolpa grubunun Tasma şarkısının klip çekimlerinde tanışıp büyük bir aşka yelken açmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok konuşulan ve örnek gösterilen büyük aşkın çatırdadığı iddiaları bütün bir yıl boyunca konuşuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın