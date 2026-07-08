Taşacak Bu Deniz 'Esme' Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun Boşanacağı İddia Edildi: Ayrılık Nedeni Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz çekimleri için yılı Trabzon'da geçiren Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun ayrılacağına dair iddialar konuşulmaya başlandı. Daha önce her davete birlikte katılan ikilinin Taşacak Bu Deniz'in veda yemeğinde bir araya gelmemesi, tatili ayrı geçirmeleri ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İbrahim Savun'un iddiasına göre boşanma davası açıldı. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun ilişkilerinde karşılıklı anlaşmazlıklar yaşadığı, bu sebeple yıprandıkları ve birbirlerine olan duygularının zamanla tükendiği ikilinin yakın çevresi tarafından öne sürüldü. Ancak ünlü çiftten henüz ayrılık iddialarına dair bir açıklama gelmedi.