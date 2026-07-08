Prens'in Yıldızı Giray Altınok'tan Deniz Göktaş Hamlesi
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından sanat dünyasından destek paylaşımları sürüyor. Son olarak Prens dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, X hesabında yaptığı dikkat çekici değişiklikle Deniz Göktaş'a desteğini gösterdi. Ünlü oyuncunun 'Ölü Deniz' stand-up gösterisinin afişini kapak fotoğrafı yapması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube kanalında yayınladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak geniş yankı uyandırmıştı.
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Giray Altınok'un Deniz Göktaş'a desteği gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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