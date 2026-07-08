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Prens'in Yıldızı Giray Altınok'tan Deniz Göktaş Hamlesi

Prens'in Yıldızı Giray Altınok'tan Deniz Göktaş Hamlesi

Giray Altınok Deniz Göktaş
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 11:58
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından sanat dünyasından destek paylaşımları sürüyor. Son olarak Prens dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, X hesabında yaptığı dikkat çekici değişiklikle Deniz Göktaş'a desteğini gösterdi. Ünlü oyuncunun 'Ölü Deniz' stand-up gösterisinin afişini kapak fotoğrafı yapması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube kanalında yayınladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak geniş yankı uyandırmıştı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube kanalında yayınladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak geniş yankı uyandırmıştı.

Gösterinin ardından hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Göktaş'a sanat dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Destek veren isimler arasına son olarak Prens dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu ve senarist Giray Altınok da katıldı. Altınok, sosyal medya platformu X'teki profilinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Giray Altınok'un Deniz Göktaş'a desteği gündem oldu.

Giray Altınok'un Deniz Göktaş'a desteği gündem oldu.

Ünlü oyuncu, X hesabının kapak fotoğrafını Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin afişiyle değiştirerek meslektaşına desteğini gösterdi. Altınok'un herhangi bir açıklama yapmadan gerçekleştirdiği bu hamle, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajı olarak yorumlandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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