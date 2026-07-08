Boğaz'daki Yalısını Dünyaya Açan Nevbahar Koç'a Övgü Yağdı
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Boğaz'da yer alan yalısını dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a tanıttı. Mimar Martyn Lawrence Bullard, çok yakın dostu olan Nevbahar Koç’un yalısına girer girmez hayranlığını gizleyemedi. Nevbahar Koç'a ve meşhur yalıya yorum yağdı.
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Nevbahar Koç, eşi Ali Koç'la ve çocuklarıyla birlikte yaşadıkları yalısını dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a tanıttı.
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Cher, Sharon-Ozzy Osbourne, Eva Mendes, Edward Norton, Tommy Hilfiger, Kris Jenner ve tüm Kardashian ailesi gibi dünya yıldızlarının evlerini tasarlayan tasarımcı Nevbahar Koç'tan övgüyle bahsetti.
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