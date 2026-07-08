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Boğaz'daki Yalısını Dünyaya Açan Nevbahar Koç'a Övgü Yağdı

Boğaz'daki Yalısını Dünyaya Açan Nevbahar Koç'a Övgü Yağdı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 12:36
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Boğaz'da yer alan yalısını dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a tanıttı. Mimar Martyn Lawrence Bullard, çok yakın dostu olan Nevbahar Koç’un yalısına girer girmez hayranlığını gizleyemedi. Nevbahar Koç'a ve meşhur yalıya yorum yağdı.

Kaynak: Burak Artuner - Patronlar Dünyası

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Nevbahar Koç, eşi Ali Koç'la ve çocuklarıyla birlikte yaşadıkları yalısını dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a tanıttı.

Nevbahar Koç, eşi Ali Koç'la ve çocuklarıyla birlikte yaşadıkları yalısını dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a tanıttı.

Nevbahar Koç’un 20’li yaşlarında Los Angeles’ta asistanı olarak çalıştığını açıklayan Martyn Lawrence Bullard, yalıyı gördüğü an hayranlığını gizleyemedi.

 Bullard, “Tasarımı benden öğrendi. Bugün Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

Cher, Sharon-Ozzy Osbourne, Eva Mendes, Edward Norton, Tommy Hilfiger, Kris Jenner ve tüm Kardashian ailesi gibi dünya yıldızlarının evlerini tasarlayan tasarımcı Nevbahar Koç'tan övgüyle bahsetti.

Cher, Sharon-Ozzy Osbourne, Eva Mendes, Edward Norton, Tommy Hilfiger, Kris Jenner ve tüm Kardashian ailesi gibi dünya yıldızlarının evlerini tasarlayan tasarımcı Nevbahar Koç'tan övgüyle bahsetti.

Martyn Lawrence Bullard, “Nevbahar evlenmeden önce, 20’li yaşlarında Los Angeles’ta benim asistanım olarak çalışıyordu. Tasarım süreçlerini, neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını, tasarım teorisini benden öğrendi ve en iyisini öğrendi. Şimdi ise Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum.” dedi. 

Yalının kapılarını ilk kez bu kadar detaylı açan ve yaşadıkları ortamı dünyaya tanıtan Nevbahar Koç, “Burası iki çocuğumuzla birlikte yaşadığımız tam bir aile evi. Eşim Ali Koç da bu evde büyüdü. Ali’nin babası Rahmi Koç bu evi bize verdi. Biz de yalıyı devraldıktan sonra, aslına sadık kalarak yeniden modernize ettik. Neyse ki Ali de çok zevklidir, kendine has bir tarzı ve stili vardır.” açıklamasında bulundu. Koç ayrıca, “Boğaz’da geçmişten günümüze orijinal haliyle kalabilmiş yaklaşık 90 yalı var. Yalı, geleneksel Türk-Osmanlı mimarisinde doğrudan suyun kenarına, genellikle ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen çok değerli ve özel bir ev türüdür. Suyun üzerinde olması sebebiyle adeta Venedik’i andırır.” dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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