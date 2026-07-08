Boğaz'daki Yalısını Dünyaya Açan Nevbahar Koç'a Övgü Yağdı

Martyn Lawrence Bullard, “Nevbahar evlenmeden önce, 20’li yaşlarında Los Angeles’ta benim asistanım olarak çalışıyordu. Tasarım süreçlerini, neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını, tasarım teorisini benden öğrendi ve en iyisini öğrendi. Şimdi ise Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum.” dedi.

Yalının kapılarını ilk kez bu kadar detaylı açan ve yaşadıkları ortamı dünyaya tanıtan Nevbahar Koç, “Burası iki çocuğumuzla birlikte yaşadığımız tam bir aile evi. Eşim Ali Koç da bu evde büyüdü. Ali’nin babası Rahmi Koç bu evi bize verdi. Biz de yalıyı devraldıktan sonra, aslına sadık kalarak yeniden modernize ettik. Neyse ki Ali de çok zevklidir, kendine has bir tarzı ve stili vardır.” açıklamasında bulundu. Koç ayrıca, “Boğaz’da geçmişten günümüze orijinal haliyle kalabilmiş yaklaşık 90 yalı var. Yalı, geleneksel Türk-Osmanlı mimarisinde doğrudan suyun kenarına, genellikle ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen çok değerli ve özel bir ev türüdür. Suyun üzerinde olması sebebiyle adeta Venedik’i andırır.” dedi.