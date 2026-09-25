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TERA Fon'da TEFAS Öncesi Yer Alan 11 Yatırımcının İsmi Belli Oldu: MASAK Raporunda İlginç Detaylar Var

TERA Fon'da TEFAS Öncesi Yer Alan 11 Yatırımcının İsmi Belli Oldu: MASAK Raporunda İlginç Detaylar Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 23:06
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önceki yatırımcı profiline ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı.

Kaynak - Mynet

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11 yatırımcı tespit edildi.

11 yatırımcı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Tera Fon’un yatırımcı dağılımına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı.

Raporda yer alan 31 Aralık 2024 tarihli verilere göre, fonun TEFAS’ta işlem görmeye başlamasından önce toplam 11 yatırımcısı bulunuyordu. Bu yatırımcıların 2’sini Tera şirketleri, 9’unu ise gerçek kişiler oluşturuyordu.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ise yüzde 23,18 pay ve 2 milyon 920 bin 391 bakiye ile ikinci sırada bulundu.

Bu iki şirketin fondaki toplam payı yüzde 99,38’e ulaştı.

Rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla fonun en yüksek paya sahip yatırımcısı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. Şirketin fondaki payı yüzde 76,20 olarak kaydedilirken bakiyesi 9 milyon 598 bin 197 seviyesinde yer aldı.

Tezmen ailesinden iki kişi dikkat çekti.

Tezmen ailesinden iki kişi dikkat çekti.

Raporda, Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen’in de fon yatırımcıları arasında yer aldığı belirtildi. Dilara Tezmen’in yüzde 0,14 payla 17 bin 80, Sinan Tezmen’in ise yüzde 0,07 payla 8 bin 540 bakiyeye sahip olduğu kaydedildi.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yanı sıra Dilara Tezmen, Sinan Tezmen ve Ethem Umut Beytorun birlikte değerlendirildiğinde, beş yatırımcının fondaki toplam payının yüzde 99,59 olduğu görüldü.

Rapora göre bu beş yatırımcının toplam bakiyesi ise 12 milyon 544 bin 635 olarak kayıtlara geçti.

31 Aralık 2024 tarihli verilere göre gerçek kişi yatırımcıların dağılımı şöyle:

31 Aralık 2024 tarihli verilere göre gerçek kişi yatırımcıların dağılımı şöyle:

Akif Dağdelen: Yüzde 0,00 pay, 95 bakiye. Raporda 1957 doğumlu olduğu ve İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet ettiği bilgisine yer verildi.

Ali Yürüdü: Yüzde 0,04 pay, 5.547 bakiye. Raporda hakkında sermaye piyasalarına ilişkin suçlar kapsamında daha önce işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

Dilara Tezmen: Yüzde 0,14 pay, 17.080 bakiye. Raporda Emre Tezmen’in kızı olduğu belirtildi.

Ethem Umut Beytorun: Yüzde 0,00 pay, 427 bakiye. Raporda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

İhsan Çimen: Yüzde 0,15 pay, 19.450 bakiye. Raporda eski HSBC Bank çalışanı ve emekli devlet memuru olduğu belirtildi.

Sinan Tezmen: Yüzde 0,07 pay, 8.540 bakiye. Raporda Emre Tezmen’in oğlu olduğu bilgisine yer verildi.

Türker Vancı: Yüzde 0,04 pay, 5.000 bakiye. Raporda Ankara Barosuna kayıtlı avukat olduğu belirtildi.

Uğur Sungar: Yüzde 0,05 pay, 6.070 bakiye. Raporda Kara Kuvvetlerinden emekli piyade albay olduğu bilgisine yer verildi.

Ümit Aydın: Yüzde 0,12 pay, 15.499 bakiye. Raporda 1976 doğumlu olduğu ve Norveç’in Aalesund kentinde ikamet ettiği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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