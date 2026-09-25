TERA Fon'da TEFAS Öncesi Yer Alan 11 Yatırımcının İsmi Belli Oldu: MASAK Raporunda İlginç Detaylar Var

Raporda, Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen’in de fon yatırımcıları arasında yer aldığı belirtildi. Dilara Tezmen’in yüzde 0,14 payla 17 bin 80, Sinan Tezmen’in ise yüzde 0,07 payla 8 bin 540 bakiyeye sahip olduğu kaydedildi.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yanı sıra Dilara Tezmen, Sinan Tezmen ve Ethem Umut Beytorun birlikte değerlendirildiğinde, beş yatırımcının fondaki toplam payının yüzde 99,59 olduğu görüldü.

Rapora göre bu beş yatırımcının toplam bakiyesi ise 12 milyon 544 bin 635 olarak kayıtlara geçti.