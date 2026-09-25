TERA Fon'da TEFAS Öncesi Yer Alan 11 Yatırımcının İsmi Belli Oldu: MASAK Raporunda İlginç Detaylar Var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önceki yatırımcı profiline ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı.
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11 yatırımcı tespit edildi.
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Tezmen ailesinden iki kişi dikkat çekti.
31 Aralık 2024 tarihli verilere göre gerçek kişi yatırımcıların dağılımı şöyle:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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