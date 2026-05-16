Ataşehir'deki En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Modern yapılaşmasıyla Ataşehir, eğlence konseptlerini büyük komplekslerde ve güvenlikli alanlarda toplamıştır. Şık konser salonlarından çocuk atölyelerine kadar geniş bir vizyona sahiptir.

Canlı Müzik ve Haftalık Etkinlik Sunan Ataşehir Mekanları

Ataşehir, akustik performanslardan dev sahne şovlarına kadar müziği her boyutuyla yaşayabileceğiniz popüler sahneleri bünyesinde barındırmaktadır.

- IF Performance Hall Ataşehir

Konserler, DJ performansları ve alternatif müzik etkinlikleriyle Ataşehir gece hayatının en popüler adreslerinden biridir. Geniş bir genç kitlesine hitap eden mekan, samimi ortamı ve sanatçıyla kurulan yakın teması sayesinde izleyiciye yüksek enerjili bir atmosfer sunar. Haftanın çoğu günü devam eden etkinlik takvimiyle, kesintisiz eğlence arayanlar için oldukça güvenilir ve dinamik bir sahnedir.

Adres: Barbaros Mah. Gelincik Sok. Bulvar 216 AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @ifatasehir

- Masal Ataşehir

Canlı müzik ve görkemli sahne şovlarıyla öne çıkan, eğlenceyi üst seviyede yaşatan popüler bir mekandır. Türkiye'nin ünlü isimlerinin sahne aldığı işletme, lüks ambiyansı ve güçlü ses altyapısıyla konser deneyimini şık bir akşam yemeğiyle birleştirmeyi hedefler. Işıltılı ve enerjik bir gece geçirmek isteyen, özel kutlamalar planlayan misafirler için gösterişli bir alternatiftir.

Adres: Tatlısu Mahallesi, Şenol Güneş Bulvarı, No: 2 Ataşehir / İstanbul, 34774

Instagram: @masal.atasehir

- Mor Meyhane Ataşehir

Fasıl ve meyhane atmosferini modern konseptle birleştiren, Ataşehir'in en çok tercih edilen adreslerinden biridir. Yenilikçi mezeleri geleneksel müzik tınılarıyla buluşturarak neşeli bir ortam yaratır. Roman şovları ve perküsyon gösterileriyle temposu giderek artan bir gece vadeder. Arkadaş gruplarının kutlamaları ve bekarlığa veda partileri için rezervasyon yaptırılabilecek, servisi oldukça başarılı bir eğlence durağıdır.

Adres: Küçükbakkalköy, Ahmet Yesevi Cad. 6/A, 34750 Ataşehir / İstanbul

Instagram: @mormeyhaneatasehir

- JJ Arena

Büyük konser organizasyonları ve canlı performanslarıyla Ataşehir'in kültürel etkinlik haritasında dikkat çeken bir alandır. Watergarden içindeki konumuyla konser öncesi ve sonrası sosyal hayata entegre olmayı kolaylaştırır. En ünlü sanatçıların kapalı gişe sahne aldığı bu arena, ışık ve görsel şovlarıyla standartların üzerinde bir eğlence sunar. Etkinlik öncesi bilet alınması gerekmektedir.

Adres: Watergarden AVM, Barbaros, Kızılbegonya Sok 10/1, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @jjarena

Ataşehir'de Aile Dostu Eğlence: Çocukla Gidilen En İyi Yerler

Aileler için Ataşehir, sadece çocukların değil, ebeveynlerin de birlikte sosyalleşip kaliteli vakit geçirebileceği nitelikli yaşam alanlarına sahiptir.

- Hupalupa

Çocuklar ve gençler için bir kapalı eğlence dünyası sunan mekan, trambolinlerden macera parkurlarına kadar kesintisiz aksiyon vadeder. Ebeveynler, çocukları profesyonel gözetimde özgürce eğlenirken tesisin ferah alanlarında dinlenebilir. Hijyen ve güvenlik konularında oldukça yüksek standartlara sahip olması, çocuklu ailelerin içini rahatlatan en önemli detaydır. Hafta sonu için son derece tatmin edici bir enerji atma noktasıdır.

Adres: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, Metropol İstanbul AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @hupalupa

- DasDas

Tiyatrodan konserlere, stand-up gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar oldukça geniş bir program yelpazesi sunan çok kültürlü bir sanat alanıdır. Çocuk tiyatroları ve atölyeleri sayesinde miniklerin sanatsal vizyonunu geliştirirken, mekan bünyesindeki restoran bölümü ile ebeveynlere kaliteli yeme-içme imkanı tanır. Eğlence ve kültürün modern bir mimariyle iç içe geçtiği çok yönlü, prestijli bir aile buluşma noktasıdır.

Adres: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, Metropol İstanbul AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @istanbuldasdas

- Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Belediyenin kültür-sanat vizyonunu yansıtan merkez; yaratıcı çocuk atölyeleri, eğitici tiyatro programları ve nitelikli etkinlikleriyle öne çıkar. Çocukların hem sosyalleşip hem de yeni beceriler kazanabileceği güvenli bir kamu alanıdır. Çok salonlu yapısı sayesinde aynı anda farklı yaş gruplarına hitap edebilir. Şehrin kültürel dokusunu deneyimlemek isteyen ebeveynlerin etkinlik takvimini sık sık kontrol etmesi gereken değerli bir tesistir.

Adres: Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad. No: 115-119, Ataşehir / İstanbul

- Gymboree Play & Music Ataşehir

Erken çocukluk dönemi gelişimi alanında kendini kanıtlamış bu merkez, nitelikli eğitimi oyunla birleştirmektedir. Müzik atölyeleri ve motor beceri geliştiren parkurlarıyla 0–5 yaş arası çocuklara özel bilimsel programlar sunar. Ebeveyn katılımlı yapısı, çocuklarınızla bağınızı güçlendirmek için güzel bir fırsat yaratır. Pedagojik altyapısı güçlü ve son derece güvenilir, uluslararası standartlarda nezih bir ortam sunmaktadır.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Sıraevler Sok. No: 2/1, İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul

Instagram: @gymboreeatasehir

- İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

İçerenköy bölgesinde konumlanan merkez, Ataşehir Belediyesi'nin desteklediği kültür etkinlikleri ve sahne sanatları organizasyonlarına ev sahipliği yapar. Özellikle hafta sonları çocuklar için düzenlenen ücretsiz tiyatro oyunları ve sanat seminerleri bölge halkından yoğun ilgi görür. Sosyal bilinci ve sanatsal gelişimi destekleyen misyonuyla çocukları sanatla tanıştırmak için tercih edilmesi gereken değerli bir adrestir.

Adres: İçerenköy Mah. Karslı Ahmet Cad. No: 44, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @inalaydinoglu_kulturmerkezi

- İBB Ataşehir Deprem Parkı

Açık hava yürüyüşleri ve ailece doğayla baş başa vakit geçirmek için tercih edilen, ilçenin en geniş yeşil alanlarından biridir. Çocuk oyun grupları, temiz yürüyüş parkurları ve ferah çim alanlarıyla betonlaşmadan uzaklaşmak isteyenler için bir sığınaktır. Güzel havalarda piknik yapmak, çocukların enerjisini doğada atmasını sağlamak ve zihinsel dinginlik bulmak adına güvenli ve büyük ölçekli bir rekreasyon alanıdır.

Adres: Deprem, Mustafa Kemal, Park İçi Yolu, 34707 Ataşehir / İstanbul

Ataşehir'de Gece Hayatı: Bar ve Lounge Rehberi

İş çıkışı yorgunluk atmak veya dostlarla kaliteli içecekler eşliğinde derin sohbetlere dalmak isteyenler için Ataşehir gece hayatı nitelikli pub ve lounge mekanlarıyla öne çıkar.

- Süslü Konak

Akşam eğlencesi ve şık yemek deneyimini bir arada sunan, bölgenin popüler mekanlarından biridir. Klasikleşmiş lezzetleri zengin bir içki menüsü eşliğinde servis ederken, ilerleyen saatlerde konseptini bir eğlence durağına çevirir. Özel buluşmalar için özenle tasarlanmış şık mimarisi, misafirlerine hem rahat hem de gösterişli hissettirir. Yemek sonrası tempo arayanların beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılayacaktır.

Adres: Barbaros Mah. Lale Sk. No: 8, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @suslukonakatasehir

- Pub Locale Ataşehir

Kendine has enerjisi ve zengin menüsüyle Ataşehir'de sosyalleşmenin en popüler adreslerinden biridir. Watergarden içinde konumlanan mekan, özellikle hafta sonları sunduğu stand-up gösterileri ve özel etkinlikleriyle eğlence anlayışına farklı bir soluk getirmektedir. Gastropub kültürünü başarıyla yansıtan Locale, geniş bira seçkisi ve imza kokteylleriyle beklentileri karşılar. Arkadaş gruplarınızla iş çıkışı rahatlayabileceğiniz, bol sohbetin ve kaliteli müziklerin eşlik ettiği sıcak bir ortam arıyorsanız, listenizin üst sıralarında yer almayı hak ediyor.

Adres: Barbaros Mah. Ahlat Sk. Watergarden AVM A Blok, No: 2A - 12, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @atasehirpublocale

- Newcastle Pub

Avrupa pub kültürünün Türkiye'deki en köklü ve istikrarlı temsilcilerinden biri olan Newcastle, Ataşehir şubesiyle klasikleşmiş çizgisini sürdürüyor. Rahat oturma düzeni, geniş menüsü ve doyurucu atıştırmalık tabaklarıyla özellikle kalabalık arkadaş buluşmaları için kusursuz bir zemin hazırlar. Spor müsabakalarını dev ekranlarda izlerken yabancı ve yerli fıçı bira alternatiflerini deneyimleyebilirsiniz. Samimi ve her daim enerjik bir atmosfere sahip bu mekan, iş sonrası stres atmak ve uzun saatler boyunca kesintisiz sohbet etmek isteyenlerin değişmez durakları arasındadır.

Adres: Barbaros Mah. Watergarden AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @newcastlepubtr

- Nott Ataşehir

Modern tasarımı ve yüksek enerjili müzik altyapısıyla Ataşehir gece hayatına farklı bir dinamizm katan Nott, ritmi yakalamak isteyen genç yetişkinlerin favorisidir. Nitelikli miksoloji teknikleriyle hazırlanan yaratıcı kokteylleri ve şık sunumları, burayı sıradan bir bar olmaktan çıkararak özel bir lounge deneyimine dönüştürür. Akşamın ilk saatlerinde başlayan kaliteli elektronik ve pop altyapılı setler, ilerleyen vakitlerde yerini coşkulu bir eğlenceye bırakır. Şık giyinip özenli bir gece geçirmek ve müziğin tadını çıkarmak istiyorsanız beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Adres: Atatürk Mah. Atapark Cad. No: 2/6, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @nottatasehir

- Mojo Ataşehir

Cafe, brasserie ve lounge konseptlerini aynı çatı altında ustalıkla birleştiren mekan, günün her saatinde kaliteli bir alternatif sunar. Akşamları ise loş aydınlatması ve özenli servis anlayışıyla derinlikli bir gece eğlencesine ev sahipliği yapar. Zengin dünya mutfağı menüsüyle yemeğinizi yedikten sonra mekan değiştirmeden kaliteli müziğin ve imza içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Küçükbakkalköy sınırları içindeki konumuyla daha butik ve özenli bir hizmet arayan misafirler için şık, rahat ve son derece tatmin edici bir deneyim vadetmektedir.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Nartanesi Sk. No: 9, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @mojoatasehir