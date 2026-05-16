Ataşehir'deki En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 09:52

İstanbul’un modern çehresi Ataşehir, 2026 yılında da sosyal yaşamın ve eğlencenin merkezi olmayı sürdürüyor. Finans merkezine olan yakınlığı ve nitelikli konut projeleriyle gelişen bölge, her damak tadına ve eğlence anlayışına hitap eden geniş bir yelpazeye sahip. Biz de sizin için Ataşehir’in mahalle mahalle eğlence haritasını çıkardık. Ulaşım detaylarından bütçe dostu seçeneklere kadar merak ettiğiniz tüm ayrıntıları içeriğimizde keşfedebilirsiniz. 

Peki, Ataşehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Çocuklu aileler için etkinlik alanları var mı? En şık Ataşehir restoranları nerede? 

Gelin, semtin nabzını birlikte tutalım.

Ataşehir'de Eğlence: Hangi Mahallede Ne Bulunur? - 2026

Ataşehir, dikey mimarisiyle öne çıkan modern bulvarları ve geleneksel mahalle dokusunu koruyan bölgeleriyle ikili bir yapı sunar. Batı Ataşehir ve Merkez bölgesi daha çok lüks restoranlar ile gece hayatına ev sahipliği yaparken; İçerenköy gibi yerleşik mahalleler geleneksel lezzetleri ve sakin buluşma noktalarını barındırır. Eğlence anlayışınıza en uygun bölgeyi seçerek gününüzü daha verimli planlayabilirsiniz.

Ataşehir Merkez ve İçerenköy'de Eğlence Adresleri

Ataşehir Merkez, prestijli şef restoranlarına ve köklü markalara ev sahipliği yaparken; İçerenköy daha sıcak ve geleneksel tatlar arayanlar için zengin seçenekler sunmaktadır.

- Develi Ataşehir

Kebap ve geleneksel Türk mutfağının Ataşehir’deki en klasik adreslerinden biridir. Geniş ve gösterişli salonları, kusursuz hizmet anlayışıyla kurumsal iş yemekleri veya kalabalık aile buluşmaları için oldukça prestijli bir ortam sunar. Et menüsündeki uzmanlığını on yıllardır koruyan mekan, lezzet kalitesiyle standartların her zaman üzerindedir. Ağırbaşlı bir akşam yemeği planlıyorsanız beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Adres: Küçükbakkalköy, Vedat Günyol Cd. No: 9, 34750 Ataşehir/ İstanbul

Instagram: @develi1912

- Hatay Gurme 

Hatay mutfağının zengin dünyasını Ataşehir'in kalbine taşıyan güçlü bir alternatiftir. Yöresel kahvaltılarından nefis mezelerine, kağıt kebabından künefesine kadar otantik lezzetleri orijinaline sadık kalarak sunmaktadır. Ferah tasarımı ve hızlı servisi sayesinde günün her saati tercih edilebilecek bir kaliteye sahiptir. Farklı yörelerin eşsiz lezzetlerini modern ve temiz bir mekanda deneyimlemek isteyen misafirler için idealdir.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 37 A/B, Ataşehir / İstanbul, 34750

Instagram: @hataygurme

- Hükümdar Sofrası Ataşehir

Kalabalık aile yemekleri ve mangal konseptiyle öne çıkan, oldukça doyurucu bir mekandır. Kendi etinizi seçip masanızdaki mangalda pişirme imkanı sunan interaktif yapısı, yemeği aynı zamanda eğlenceli bir aktiviteye dönüştürür. Geniş oturma alanları ve konforlu yapısıyla özel kutlamalarda rahatlıkla tercih edilebilir. Etkinlik hissi veren sıcak bir yemek deneyimi arayanlar için son derece tatmin edicidir.

Adres: Barbaros Mah. Sütçüyolu Caddesi, 61/ A Ataşehir / İstanbul

Instagram: @hukumdarsofrasi

- Antebin İçi 

Çocuklu ailelere uygun geniş oturma alanları ve Gaziantep mutfağının en seçkin örnekleriyle dikkat çekmektedir. İçerenköy dokusuna uygun samimi atmosferinde, lahmacundan baklavaya kadar uzanan zengin bir menü servis edilir. Hafta sonu aile yemekleri için rahatlatıcı ve gürültüden uzak bir ortam sağlar. Geleneksel tatları taze ve hızlı bir şekilde misafirlerine sunan, bölgenin sevilen yöresel duraklarından biridir.

Adres: Barbaros, Begonya Sk. 10/1 Watergarden, 34746 Ataşehir / İstanbul

Instagram: @antebin_ici

Nida Kültür Merkezi ve Çevresi: Kültür ile Eğlenceyi Birleştiren Mekanlar

Nida Kule ve Batı Ataşehir çevresi, ilçenin lüks gastronomi ve sanatsal ritminin kesiştiği özel bir alandır. Modern mimarinin eşlik ettiği bu bölgede dünya mutfağının inceliklerini keşfedebilirsiniz.

- Sapa İstanbul

Modern sunumları ve şık ambiyansıyla özel akşam yemekleri için tercih edilen, son derece sofistike bir şef restoranıdır. Anadolu'nun geleneksel reçetelerini yenilikçi tekniklerle yorumlayan mekan, incelikli bir gastronomi deneyimi sunmaktadır. Loş aydınlatması ve zarif dekorasyonu ile özellikle romantik buluşmalar veya kutlamalar için idealdir. Menüsündeki her tabak sanatsal bir özenle hazırlanmaktadır.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sokak, No: 12./ 18A Ataşehir / İstanbul, 34750

Instagram: @sapaistanbul

- L'Olivetto Restaurant

Fine dining atmosferi ve nitelikli İtalyan mutfağıyla bölgenin en öne çıkan adreslerinden biridir. Klasik Akdeniz reçetelerini taze malzemeler ve kusursuz bir sunumla birleştirir. Sakin, elit ve estetik açıdan doyurucu bir atmosfere sahiptir. Şarap eşleşmeli akşam yemekleri için yüksek standartlarda bir hizmet sunan mekan, kalite odaklı misafirlerini hayal kırıklığına uğratmayacak bir işletmedir.

Adres: Atatürk Mahallesi Sedef Cd. No:1/1B Ataşehir / İstanbul

Instagram: @lolivettorestaurant

- The Galliard

Gastronomi ve sanatın şık bir şekilde harmanlandığı lüks restoran, Akdeniz mutfağının yenilikçi yorumlarını sunar. İddialı mimarisi, özenle oluşturulmuş menüsü ve hafta sonları eşlik eden elit müzikleriyle yüksek standartlarda bir deneyim vadeder. İş dünyasının profesyonel yemekleri veya özel davetler için sıkça tercih edilmektedir. Hem görsel hem de lezzet açısından üst segment bir deneyim arayanlara hitap eder. 

Adres: Atatürk, Ataşehir Blv., 34758 Ataşehir / İstanbul

Instagram: @thegalliardbrasserie

Ataşehir'in En İyi Restoranları ve Eğlence Mekanları - 2026

Modern yapılaşmasıyla Ataşehir, eğlence konseptlerini büyük komplekslerde ve güvenlikli alanlarda toplamıştır. Şık konser salonlarından çocuk atölyelerine kadar geniş bir vizyona sahiptir.

Canlı Müzik ve Haftalık Etkinlik Sunan Ataşehir Mekanları

Ataşehir, akustik performanslardan dev sahne şovlarına kadar müziği her boyutuyla yaşayabileceğiniz popüler sahneleri bünyesinde barındırmaktadır.

- IF Performance Hall Ataşehir

Konserler, DJ performansları ve alternatif müzik etkinlikleriyle Ataşehir gece hayatının en popüler adreslerinden biridir. Geniş bir genç kitlesine hitap eden mekan, samimi ortamı ve sanatçıyla kurulan yakın teması sayesinde izleyiciye yüksek enerjili bir atmosfer sunar. Haftanın çoğu günü devam eden etkinlik takvimiyle, kesintisiz eğlence arayanlar için oldukça güvenilir ve dinamik bir sahnedir.

Adres: Barbaros Mah. Gelincik Sok. Bulvar 216 AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @ifatasehir

- Masal Ataşehir

Canlı müzik ve görkemli sahne şovlarıyla öne çıkan, eğlenceyi üst seviyede yaşatan popüler bir mekandır. Türkiye'nin ünlü isimlerinin sahne aldığı işletme, lüks ambiyansı ve güçlü ses altyapısıyla konser deneyimini şık bir akşam yemeğiyle birleştirmeyi hedefler. Işıltılı ve enerjik bir gece geçirmek isteyen, özel kutlamalar planlayan misafirler için gösterişli bir alternatiftir.

Adres: Tatlısu Mahallesi, Şenol Güneş Bulvarı, No: 2 Ataşehir / İstanbul, 34774

Instagram: @masal.atasehir

- Mor Meyhane Ataşehir

Fasıl ve meyhane atmosferini modern konseptle birleştiren, Ataşehir'in en çok tercih edilen adreslerinden biridir. Yenilikçi mezeleri geleneksel müzik tınılarıyla buluşturarak neşeli bir ortam yaratır. Roman şovları ve perküsyon gösterileriyle temposu giderek artan bir gece vadeder. Arkadaş gruplarının kutlamaları ve bekarlığa veda partileri için rezervasyon yaptırılabilecek, servisi oldukça başarılı bir eğlence durağıdır.

Adres: Küçükbakkalköy, Ahmet Yesevi Cad. 6/A, 34750 Ataşehir / İstanbul

Instagram: @mormeyhaneatasehir

- JJ Arena

Büyük konser organizasyonları ve canlı performanslarıyla Ataşehir'in kültürel etkinlik haritasında dikkat çeken bir alandır. Watergarden içindeki konumuyla konser öncesi ve sonrası sosyal hayata entegre olmayı kolaylaştırır. En ünlü sanatçıların kapalı gişe sahne aldığı bu arena, ışık ve görsel şovlarıyla standartların üzerinde bir eğlence sunar. Etkinlik öncesi bilet alınması gerekmektedir.

Adres: Watergarden AVM, Barbaros, Kızılbegonya Sok 10/1, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @jjarena

Ataşehir'de Aile Dostu Eğlence: Çocukla Gidilen En İyi Yerler

Aileler için Ataşehir, sadece çocukların değil, ebeveynlerin de birlikte sosyalleşip kaliteli vakit geçirebileceği nitelikli yaşam alanlarına sahiptir.

- Hupalupa

Çocuklar ve gençler için bir kapalı eğlence dünyası sunan mekan, trambolinlerden macera parkurlarına kadar kesintisiz aksiyon vadeder. Ebeveynler, çocukları profesyonel gözetimde özgürce eğlenirken tesisin ferah alanlarında dinlenebilir. Hijyen ve güvenlik konularında oldukça yüksek standartlara sahip olması, çocuklu ailelerin içini rahatlatan en önemli detaydır. Hafta sonu için son derece tatmin edici bir enerji atma noktasıdır.

Adres: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, Metropol İstanbul AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @hupalupa

- DasDas

Tiyatrodan konserlere, stand-up gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar oldukça geniş bir program yelpazesi sunan çok kültürlü bir sanat alanıdır. Çocuk tiyatroları ve atölyeleri sayesinde miniklerin sanatsal vizyonunu geliştirirken, mekan bünyesindeki restoran bölümü ile ebeveynlere kaliteli yeme-içme imkanı tanır. Eğlence ve kültürün modern bir mimariyle iç içe geçtiği çok yönlü, prestijli bir aile buluşma noktasıdır.

Adres: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, Metropol İstanbul AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @istanbuldasdas

- Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Belediyenin kültür-sanat vizyonunu yansıtan merkez; yaratıcı çocuk atölyeleri, eğitici tiyatro programları ve nitelikli etkinlikleriyle öne çıkar. Çocukların hem sosyalleşip hem de yeni beceriler kazanabileceği güvenli bir kamu alanıdır. Çok salonlu yapısı sayesinde aynı anda farklı yaş gruplarına hitap edebilir. Şehrin kültürel dokusunu deneyimlemek isteyen ebeveynlerin etkinlik takvimini sık sık kontrol etmesi gereken değerli bir tesistir.

Adres: Örnek Mah. Şehit Cahar Dudayev Cad. No: 115-119, Ataşehir / İstanbul

- Gymboree Play & Music Ataşehir

Erken çocukluk dönemi gelişimi alanında kendini kanıtlamış bu merkez, nitelikli eğitimi oyunla birleştirmektedir. Müzik atölyeleri ve motor beceri geliştiren parkurlarıyla 0–5 yaş arası çocuklara özel bilimsel programlar sunar. Ebeveyn katılımlı yapısı, çocuklarınızla bağınızı güçlendirmek için güzel bir fırsat yaratır. Pedagojik altyapısı güçlü ve son derece güvenilir, uluslararası standartlarda nezih bir ortam sunmaktadır.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Sıraevler Sok. No: 2/1, İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul

Instagram: @gymboreeatasehir

- İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

İçerenköy bölgesinde konumlanan merkez, Ataşehir Belediyesi'nin desteklediği kültür etkinlikleri ve sahne sanatları organizasyonlarına ev sahipliği yapar. Özellikle hafta sonları çocuklar için düzenlenen ücretsiz tiyatro oyunları ve sanat seminerleri bölge halkından yoğun ilgi görür. Sosyal bilinci ve sanatsal gelişimi destekleyen misyonuyla çocukları sanatla tanıştırmak için tercih edilmesi gereken değerli bir adrestir.

Adres: İçerenköy Mah. Karslı Ahmet Cad. No: 44, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @inalaydinoglu_kulturmerkezi

- İBB Ataşehir Deprem Parkı

Açık hava yürüyüşleri ve ailece doğayla baş başa vakit geçirmek için tercih edilen, ilçenin en geniş yeşil alanlarından biridir. Çocuk oyun grupları, temiz yürüyüş parkurları ve ferah çim alanlarıyla betonlaşmadan uzaklaşmak isteyenler için bir sığınaktır. Güzel havalarda piknik yapmak, çocukların enerjisini doğada atmasını sağlamak ve zihinsel dinginlik bulmak adına güvenli ve büyük ölçekli bir rekreasyon alanıdır.

Adres: Deprem, Mustafa Kemal, Park İçi Yolu, 34707 Ataşehir / İstanbul

Ataşehir'de Gece Hayatı: Bar ve Lounge Rehberi

İş çıkışı yorgunluk atmak veya dostlarla kaliteli içecekler eşliğinde derin sohbetlere dalmak isteyenler için Ataşehir gece hayatı nitelikli pub ve lounge mekanlarıyla öne çıkar.

- Süslü Konak

Akşam eğlencesi ve şık yemek deneyimini bir arada sunan, bölgenin popüler mekanlarından biridir. Klasikleşmiş lezzetleri zengin bir içki menüsü eşliğinde servis ederken, ilerleyen saatlerde konseptini bir eğlence durağına çevirir. Özel buluşmalar için özenle tasarlanmış şık mimarisi, misafirlerine hem rahat hem de gösterişli hissettirir. Yemek sonrası tempo arayanların beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılayacaktır.

Adres: Barbaros Mah. Lale Sk. No: 8, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @suslukonakatasehir

- Pub Locale Ataşehir

Kendine has enerjisi ve zengin menüsüyle Ataşehir'de sosyalleşmenin en popüler adreslerinden biridir. Watergarden içinde konumlanan mekan, özellikle hafta sonları sunduğu stand-up gösterileri ve özel etkinlikleriyle eğlence anlayışına farklı bir soluk getirmektedir. Gastropub kültürünü başarıyla yansıtan Locale, geniş bira seçkisi ve imza kokteylleriyle beklentileri karşılar. Arkadaş gruplarınızla iş çıkışı rahatlayabileceğiniz, bol sohbetin ve kaliteli müziklerin eşlik ettiği sıcak bir ortam arıyorsanız, listenizin üst sıralarında yer almayı hak ediyor.

Adres: Barbaros Mah. Ahlat Sk. Watergarden AVM A Blok, No: 2A - 12, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @atasehirpublocale

- Newcastle Pub

Avrupa pub kültürünün Türkiye'deki en köklü ve istikrarlı temsilcilerinden biri olan Newcastle, Ataşehir şubesiyle klasikleşmiş çizgisini sürdürüyor. Rahat oturma düzeni, geniş menüsü ve doyurucu atıştırmalık tabaklarıyla özellikle kalabalık arkadaş buluşmaları için kusursuz bir zemin hazırlar. Spor müsabakalarını dev ekranlarda izlerken yabancı ve yerli fıçı bira alternatiflerini deneyimleyebilirsiniz. Samimi ve her daim enerjik bir atmosfere sahip bu mekan, iş sonrası stres atmak ve uzun saatler boyunca kesintisiz sohbet etmek isteyenlerin değişmez durakları arasındadır.

Adres: Barbaros Mah. Watergarden AVM, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @newcastlepubtr

- Nott Ataşehir

Modern tasarımı ve yüksek enerjili müzik altyapısıyla Ataşehir gece hayatına farklı bir dinamizm katan Nott, ritmi yakalamak isteyen genç yetişkinlerin favorisidir. Nitelikli miksoloji teknikleriyle hazırlanan yaratıcı kokteylleri ve şık sunumları, burayı sıradan bir bar olmaktan çıkararak özel bir lounge deneyimine dönüştürür. Akşamın ilk saatlerinde başlayan kaliteli elektronik ve pop altyapılı setler, ilerleyen vakitlerde yerini coşkulu bir eğlenceye bırakır. Şık giyinip özenli bir gece geçirmek ve müziğin tadını çıkarmak istiyorsanız beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Adres: Atatürk Mah. Atapark Cad. No: 2/6, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @nottatasehir

- Mojo Ataşehir

Cafe, brasserie ve lounge konseptlerini aynı çatı altında ustalıkla birleştiren mekan, günün her saatinde kaliteli bir alternatif sunar. Akşamları ise loş aydınlatması ve özenli servis anlayışıyla derinlikli bir gece eğlencesine ev sahipliği yapar. Zengin dünya mutfağı menüsüyle yemeğinizi yedikten sonra mekan değiştirmeden kaliteli müziğin ve imza içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Küçükbakkalköy sınırları içindeki konumuyla daha butik ve özenli bir hizmet arayan misafirler için şık, rahat ve son derece tatmin edici bir deneyim vadetmektedir.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Nartanesi Sk. No: 9, Ataşehir / İstanbul

Instagram: @mojoatasehir

Ataşehir'de Bütçeye Göre Eğlence Seçenekleri

Ataşehir, yalnızca lüks harcamalarla değil, esnek fiyat politikalarına sahip işletmeleriyle de her kesimden misafiri ağırlayabilecek donanıma sahiptir. Doğru rotayı izleyerek her bütçeye uygun nitelikli etkinlikler bulunabilir.

Uygun Fiyatlı Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Bulvar 216 veya Palladium gibi büyük komplekslerin zemin katlarındaki brasserie zincirleri ve İçerenköy’e doğru konumlanan butik işletmeler, görece daha ulaşılabilir fiyatlara sahiptir. Özellikle iş çıkışı saatlerinde düzenlenen indirimli saat (happy hour) uygulamaları, içecek ve atıştırmalık kombinasyonlarını bütçe dostu hale getirir. 

Belediyeye ait kültür merkezlerinin ücretsiz etkinliklerini, uygun fiyatlı mahalle lokantalarındaki akşam yemekleriyle birleştirerek oldukça ekonomik ve dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Lüks ve Özel Deneyim Sunan Ataşehir Mekanları

Ayrıcalıklı hissetmek ve üst düzey bir gastronomi serüveni yaşamak isteyenler için Metropol İstanbul ve Batı Ataşehir hattındaki fine-dining restoranlar öne çıkar. Tanınmış şeflerin imza reçeteleri, özel localar ve lüks canlı müzik performansları ile hizmet veren bu işletmeler yüksek fiyat etiketlerine sahiptir. Yıl dönümleri veya prestijli iş yemekleri için tasarlanmış bu alanlarda alınan hizmetin kalitesi, ödenen hesabı karşılayacak profesyonelliktedir.

Ataşehir Eğlence Mekanlarına Ulaşım Rehberi

Merkezi konumu sebebiyle pek çok ilçeden hızlı bağlantılara sahip olan Ataşehir, gelişen raylı sistemleri ile gece geç saatlere kadar rahat bir ulaşım imkanı tanır.

Metro ve Minibüsle Ataşehir’e Nasıl Gidilir?

İlçenin can damarı konumundaki M8 Bostancı-Dudullu Metrosu, Ataşehir Merkez, İçerenköy ve Küçükbakkalköy duraklarıyla eğlence mekanlarına yürüme mesafesinde erişim sağlar. Ayrıca M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metrosu'nu kullanıp 'Yenisahra' veya 'Kozyatağı' istasyonlarında inerek kısa bir sarı dolmuş yolculuğuyla bulvarlara ulaşabilirsiniz. 

Gece ulaşımı için Kadıköy ve Üsküdar'dan kalkan sarı dolmuşlar ile 24 saat çalışan ulaşım alternatiflerinden faydalanmak, güvenli ve konforlu bir dönüş sağlayacaktır.

İşte, Ataşehir'de Eğlence ve Lezzet Rotanız

SSS: Ataşehir Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Ataşehir'in dinamik sosyal hayatına adım atmadan önce, kusursuz bir planlama yapabilmeniz adına bazı pratik bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Ziyaretçilerin bölgedeki mekanların işleyişi hakkında en çok merak ettiği soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ataşehir'de Hafta Sonu Hangi Mekanlar Dolu Olur?

Hafta sonu mesaisi Cuma akşam saatlerinde başlamaktadır. Özellikle Watergarden bünyesindeki canlı müzik ve fasıl mekanları, Metropol İstanbul içindeki tematik eğlence alanları ile Batı Ataşehir’deki şef restoranları yoğun şekilde hizmet verir. Bu bölgelerde yoğun sirkülasyon yaşandığı için popüler işletmelerde rezervasyonunuz bulunmuyorsa yer bulmanız neredeyse imkansızdır. Pazar günleri ise aile odaklı kahvaltı konseptleri ile oyun parklarına sahip işletmelerde ciddi bir yoğunluk gözlemlenmektedir.

Ataşehir'de Eğlence İçin Rezervasyon Şart mı?

Konser, tiyatro, fine-dining restoran ve meyhane konseptli işletmeler için rezervasyon yapılması, tatsız bir sürprizle karşılaşmamanız adına zorunludur. Çoğu bilinen mekanda etkinlik günleri, haftalar öncesinden dolabilmektedir. Ancak hızlı yemek konseptleri, kahve dükkanları ve bazı mahalle publarında hafta içi daha rahat bir şekilde kapıdan giriş şansı bulunsa da, Cuma ve Cumartesi günleri şansınızı denemeden önce telefonla durumu teyit etmeniz tavsiye edilir.

Ataşehir'deki Eğlence Mekanlarında Otopark Var mı?

Ataşehir, yeni nesil planlamayla geliştirildiği için araçla ulaşıma en uygun semtlerden biridir. Mekanların çok büyük bir kısmı geniş kapasiteli AVM otoparklarından faydalanma imkanı sunarken, müstakil cadde restoranları da profesyonel vale hizmeti sunmaktadır. Dolayısıyla aracınızı güvenle bırakabileceğiniz otopark alanları Ataşehir genelinde bir sorun teşkil etmemektedir. Eğlence bölgesine şahsi aracınızla son derece rahat bir şekilde gidebilirsiniz.

Ataşehir'deki Eğlence Mekanları Saat Kaça Kadar Açık?

Mekanların kapanış saatleri bulundukları konsepte göre değişiklik göstermektedir. Ataşehir Bulvarı ve İçerenköy çevresindeki restoran ve kafeler genellikle gece 00.00 ile 01.00 arasında hizmeti sonlandırırken; Watergarden, Bulvar 216 ve Batı Ataşehir hattında bulunan pub, lounge ve canlı müzik mekanları hafta sonları gece 02.00 - 03.00 sularına kadar misafirlerini ağırlamaya devam eder.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
