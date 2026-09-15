Yüzmeyi, Bisikleti ve Koşuyu Geride Bıraktı: Kalp Krizi Riskini Yüzde 56 Azaltan Spor Belli Oldu
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Hangi sporun en sağlıklısı olduğu tartışması genelde kişisel tercihler üzerinden ilerliyor. Ancak konuya ölüm oranı ve yaşam beklentisi üzerinden bakıldığında ortaya şaşırtıcı bir cevap çıkıyor: Tenis.
Mayo Clinic Proceedings dergisinde yayımlanan araştırmaya göre tenis oynayanlar hareketsiz yaşayanlardan neredeyse 10 yıl daha uzun yaşıyor ve bu, herhangi bir sporla ilişkilendirilen en büyük fark. British Journal of Sports Medicine'daki bir başka çalışma da kalp hastalığından ölme riskinde yüzde 56'lık bir azalmaya işaret ediyor. Peki bir raket sporu nasıl oluyor da yüzmeyi, bisikleti ve koşuyu geride bırakıyor?
Gelin, detaylara bakalım.
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Erken Ölüm Riski Yüzde 47 Daha Düşük
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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