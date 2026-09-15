Yüzmeyi, Bisikleti ve Koşuyu Geride Bıraktı: Kalp Krizi Riskini Yüzde 56 Azaltan Spor Belli Oldu

Mayo Clinic Proceedings'te yayımlanan araştırma, tenis oynayanların hareketsiz yaşayanlara kıyasla yaklaşık 10 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Bu, bugüne kadar herhangi bir sporla ilişkilendirilen en büyük yaşam beklentisi artışı.

Tenis bu karşılaştırmada futbolu, bisikleti, yüzmeyi ve koşuyu geride bıraktı. British Journal of Sports Medicine'daki çalışma ise iki ayrı rakam veriyor: tenis oynamak kalp hastalığından ölme riskinde yüzde 56, herhangi bir nedenden erken ölme riskinde ise yüzde 47 azalmayla ilişkili. Yüzme, aerobik, bisiklet ve koşunun etkisi bunun altında kalıyor.

Ancak burada önemli bir çekince var ve araştırmacılar bunu açıkça belirtiyor. Nedensellik kanıtlanmış değil. Yani, tenis oynayan insanlar zaten formda olabilir ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürüyor olabilir. Yani uzun ömrü sağlayan şey tam olarak tenis mi, yoksa tenis oynayan insanların hayat düzeni mi, bu ayrım net değil.

Nörolog ve ABD Tenis Federasyonu eski başkanı Dr. Brian Hainline'ın 2024'teki ifadesi ise iddialı: 'Bilim bize tenis oynamanın zihinsel, fiziksel ve sosyal sağlığı iyileştirirken ömrü uzattığını söylüyor.'