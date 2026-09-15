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Yüzmeyi, Bisikleti ve Koşuyu Geride Bıraktı: Kalp Krizi Riskini Yüzde 56 Azaltan Spor Belli Oldu

Yüzmeyi, Bisikleti ve Koşuyu Geride Bıraktı: Kalp Krizi Riskini Yüzde 56 Azaltan Spor Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 11:11
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Hangi sporun en sağlıklısı olduğu tartışması genelde kişisel tercihler üzerinden ilerliyor. Ancak konuya ölüm oranı ve yaşam beklentisi üzerinden bakıldığında ortaya şaşırtıcı bir cevap çıkıyor: Tenis.

Mayo Clinic Proceedings dergisinde yayımlanan araştırmaya göre tenis oynayanlar hareketsiz yaşayanlardan neredeyse 10 yıl daha uzun yaşıyor ve bu, herhangi bir sporla ilişkilendirilen en büyük fark. British Journal of Sports Medicine'daki bir başka çalışma da kalp hastalığından ölme riskinde yüzde 56'lık bir azalmaya işaret ediyor. Peki bir raket sporu nasıl oluyor da yüzmeyi, bisikleti ve koşuyu geride bırakıyor?

Gelin, detaylara bakalım.

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Erken Ölüm Riski Yüzde 47 Daha Düşük

Erken Ölüm Riski Yüzde 47 Daha Düşük

Mayo Clinic Proceedings'te yayımlanan araştırma, tenis oynayanların hareketsiz yaşayanlara kıyasla yaklaşık 10 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Bu, bugüne kadar herhangi bir sporla ilişkilendirilen en büyük yaşam beklentisi artışı. 

Tenis bu karşılaştırmada futbolu, bisikleti, yüzmeyi ve koşuyu geride bıraktı. British Journal of Sports Medicine'daki çalışma ise iki ayrı rakam veriyor: tenis oynamak kalp hastalığından ölme riskinde yüzde 56, herhangi bir nedenden erken ölme riskinde ise yüzde 47 azalmayla ilişkili. Yüzme, aerobik, bisiklet ve koşunun etkisi bunun altında kalıyor.

Ancak burada önemli bir çekince var ve araştırmacılar bunu açıkça belirtiyor. Nedensellik kanıtlanmış değil. Yani, tenis oynayan insanlar zaten formda olabilir ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürüyor olabilir. Yani uzun ömrü sağlayan şey tam olarak tenis mi, yoksa tenis oynayan insanların hayat düzeni mi, bu ayrım net değil. 

Nörolog ve ABD Tenis Federasyonu eski başkanı Dr. Brian Hainline'ın 2024'teki ifadesi ise iddialı: 'Bilim bize tenis oynamanın zihinsel, fiziksel ve sosyal sağlığı iyileştirirken ömrü uzattığını söylüyor.'

Goldwaser: 'Tenisten Aldığınız Egzersiz Neredeyse Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenmanı Gibi'

Goldwaser: 'Tenisten Aldığınız Egzersiz Neredeyse Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenmanı Gibi'

Faydanın nereden geldiği sorusunun cevabı, tenisin vücudu aynı anda kaç farklı yerden çalıştırmasında. Baptist Health Orthopedic Care'den ortopedi cerrahı Dr. Gautam Pratap Yagnik sporu 'neredeyse tam bir vücut antrenmanı' diye tanımlıyor: kortta koşarken bacaklar, vuruş için dönerken kor ve omuzlar, topa vururken kollar devreye giriyor. 

Yagnik'in altını çizdiği bir ayrıntı daha var: 'Gerçekten her şeyi çalıştırıyorsunuz. Aynı zamanda biraz hafife alınan başka şeyler de öğretiyor. Denge ve ince motor kontrol.' 

Columbia University Irving Medical Center'dan spor hekimi Dr. Elan Goldwaser ise kalp-damar tarafını açıklıyor. Tenis hem hız ve patlayıcı hareket sağlayan hızlı kasılan kas liflerini hem de dayanıklılığı destekleyen yavaş kasılan lifleri birlikte kullanıyor. 'Tenisten aldığınız egzersiz neredeyse yüksek yoğunluklu interval antrenmanı gibi; hızlı ve yavaş, ağır ve hafif gidiyorsunuz' diyor. 'Kısa süreler içindeki bu yoğunluk değişiminin vücuttaki farklı mekanizmalar için pek çok faydası var.' 

Bir de kemiklerle ilgili bir bulgu var. German Journal of Sports Medicine'da yayımlanan araştırmaya göre hobi olarak tenis oynayanların kemik yoğunluğu, oynamayanlara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksek. Goldwaser bunu şöyle açıklıyor: 'Zıplayıp inmenin ve düzenli tenis oynamanın etkisiyle kemik yoğunluğunuzu artırabilir ve güçlenebilirsiniz.' Özellikle ileri yaşta kemik erimesi riski düşünüldüğünde bu, sayıların ardındaki en somut mekanizmalardan biri.

Yagnik: '4 Yaşındakilerin de 80 Yaşındakilerin de Oynayabildiği Çok Fazla Spor Yok'

Yagnik: '4 Yaşındakilerin de 80 Yaşındakilerin de Oynayabildiği Çok Fazla Spor Yok'

Uzmanların en çok vurguladığı taraf ise beklenmedik biçimde fiziksel değil. Yagnik'e göre başkalarıyla birlikte oynamanın sosyal boyutu 'çok büyük'. 'Tenis yoğun odaklanma, stratejik düşünme, hatta duygularınızı kontrol etmeyi ve sportmenliği gerektiriyor.' Bunların duygudurumu iyileştirdiğini, bilişsel işlevi yükselttiğini, stresi azalttığını ve başa çıkma becerilerini geliştirdiğini aktarıyor.

Sporun çoğunlukla açık havada oynanması da cabası. Güneş ışığının artırdığı D vitamini duygudurum bozukluklarını önlemeye yardımcı olabiliyor. Goldwaser en sağlıklı spor sorusuna net cevap veriyor: 'Evet, veriler beni buna katılmaya ikna edecek kadar güçlü. Elimizdeki en sağlıklı spor olduğunu söyleyenlere katılırım.'

Tenisin bir avantajı daha var: Düşük sakatlanma oranı ve geniş yaş aralığı. Yagnik bunu şöyle özetliyor: '4 yaşındakilerin de 80 yaşındakilerin de oynuyor olması — bunu yapabileceğiniz çok fazla spor yok.' Başlarken dikkat edilecekler ise standart: uzun süredir hareketsizseniz yeni bir spora başlamadan önce doktorunuza danışın, ders alın ve doğru ekipmanı kullanın. Her iki uzman da sakatlanmayı önlemek için düzgün ısınma ve esneme yapılmasını öneriyor. Yaygın sorunlar omuz tendiniti gibi aşırı kullanım yaralanmaları ile burkulan ayak bileği, baldır zorlanması ve diz ağrısı gibi ani sakatlıklar. Yagnik'e göre yine de tablo iç açıcı: 'Sağlık ve güvenlik açısından baktığımız en güvenli sporlardan biri.' 

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, kişisel tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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