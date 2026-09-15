Mevsim Geçişlerinde Modu Düşenlerin Enerjisini Yükseltecek Tempolu Şarkılar

Hadise'nin Eurovision'da bizi temsil ettiği şarkı Düm Tek Tek, aynı zamanda enerjimize enerji katan bir parça. Ritimleri hiç düşmeyen şarkı modunun en düşük olduğu anlarda bile seni hızlıca kendine getirmeye yarıyor. Enerji artıran bir playlistin varsa bu şarkı mutlaka yer almalı.