Mevsim Geçişlerinde Modu Düşenlerin Enerjisini Yükseltecek Tempolu Şarkılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mevsim geçişleri modumuzu hemen değiştiriyor. Yazı geride bırakırken insana bir hüzün yükleniyor. Bunu değiştirmek için bazı şarkılar var elbette. Mevsim geçişlerinde enerjin düşüyorsa bu şarkıları listene ekle deriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest - Hileli
Peggy Gou - Nanana
Hande Yener - Kırmızı
Hadise - Düm Tek Tek
Beyonce - Diva
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Raye - Where is My Husband
Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum
Aleyna Tilki - O Sen Olsan Bari
Lola Young - Messy
Charli xcx - Von Dutch
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın