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Mevsim Geçişlerinde Modu Düşenlerin Enerjisini Yükseltecek Tempolu Şarkılar

etiket Mevsim Geçişlerinde Modu Düşenlerin Enerjisini Yükseltecek Tempolu Şarkılar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
15.09.2026 - 11:01
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Mevsim geçişleri modumuzu hemen değiştiriyor. Yazı geride bırakırken insana bir hüzün yükleniyor. Bunu değiştirmek için bazı şarkılar var elbette. Mevsim geçişlerinde enerjin düşüyorsa bu şarkıları listene ekle deriz!

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Manifest - Hileli

Manifest'in şarkıları mod yükseltmek için en iyi şarkılardan. Daha melodisini duyar duymaz insanın içi kıpır kıpır oluyor. Ajda Pekkan'la yaptıkları bu şarkı mevsim geçişlerinde seni tekrar yükseltecek ve enerjini geri kazanmanı sağlayacak!

Peggy Gou - Nanana

Nanana, elektronik müzik sevenlerin beğeneceği şarkılardan. Şarkı başlar başlamaz ritme kendini kaptırıyorsun zaten. Dinlerken yerinde duramayacağın şarkılardan biri bu yani. Modun düştüğünde açtığında enerjin hemen geri geliyor.

Hande Yener - Kırmızı

Hande Yener'in eneri yükselten çok parçası var. Ama klasiklerden biri olan Kırmızı şarkısı enerjiyi anında yükseltiyor. Melodisini duyduğu an bile ufak ufak oynamaya başlıyorsun hatta. Mevsim geçişleri seni çok etkiliyorsa Kırmızı açıp dinlemek sana iyi gelecek!

Hadise - Düm Tek Tek

Hadise'nin Eurovision'da bizi temsil ettiği şarkı Düm Tek Tek, aynı zamanda enerjimize enerji katan bir parça. Ritimleri hiç düşmeyen şarkı modunun en düşük olduğu anlarda bile seni hızlıca kendine getirmeye yarıyor. Enerji artıran bir playlistin varsa bu şarkı mutlaka yer almalı.

Beyonce - Diva

Beyonce'nin klasiklerinden biri olan Diva, enerjiyi anında tavan yaptırıyor. Mevsimler değişirken modun yerlerdeyse Beyonce'den Diva'yı açıp dinlemen gerek. Enerjini yükseltecek bir şarkı bulamadıysan Beyonce'nin Diva şarkısını dinleyebilirsin yani!

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Raye - Where is My Husband

Hareketli şarkı Raye'nin sesiyle birleşince güzel bir parça ortaya çıkıyor. Modun düşükken açıp dinlediğinde Where is My Husband şarkısı hemen seni kendine getiriyor. Enerjik listene şarkı arıyorsan bunu ekleyebilirsin.

Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum

Nil'in birçok şarkısı enerjik ama Seviyorum Sevmiyorum şarkısı bir başka. Enerjik ritmi hiç düşmeyen şarkı uyurken uyku açacak cinsten. Mevsim geçişleri seni çok etkiliyorsa Nil'in bu şarkısını açarak kendine gelmeyi deneyebilirsin!

Aleyna Tilki - O Sen Olsan Bari

Aleyna Tilki'nin enerjik şarkıları tam modu yükseltmelik. O Sen Olsan Bari şarkısı da modu anında yükselten şarkılardan. Seni dinlerken kendine getirecek şarkı Aleyna Tilki'nin sesinden başka bir seviyeye çıkıyor.

Lola Young - Messy

Messy şarkısı tam adı gibi bir şarkı. Modun yüksek olmadığında açıp dinleyebileceklerin arasında yer alıyor. Modunu hızlıca yükseltip seni kendine getirecek Messy şarkısını bir kere dinleyince birkaç kere daha dinlemek isteyeceksin hatta.

Charli xcx - Von Dutch

Enerji yükseltmekten bahsediyorsak Charli xcx şarkısını koymadan olmaz. Enerjisi hiç düşmeyen şarkı üzerindeki düşüklüğü atmana yardımcı oluyor. Mevsim geçişlerindeki o düşük modu hızlıca atıp kendine gelmek istiyorsan bu şarkı playlistinde yer almalı.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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