Kanlı Ay Tutulması Ritüeli: Aşk ve Şans İçin Bunu Deneyin
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Ağustos ayı boyunca bitmek bilmeyen gökyüzü hareketlilikleri şansı da beraberinde getiriyor olabilir! Tam Güneş tutulmasının ardından 28 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Ay tutulmasında tek bir ritüelle geçmişin yükünden arınabilirsiniz.
Sıkı durun; bu ritüelle: Kanlı Ay Tutulması gecesini aşk, şans ve yeni başlangıçlar için anlamlı bir niyet anına dönüştürebilirsiniz!
İşte detaylar.
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Kanlı Ay Tutulması Ritüeliyle Şansı Kucaklayın!
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Kanlı Ay Tutulması Ritüeli Nasıl Yapılır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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