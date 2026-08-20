Kanlı Ay Tutulması Ritüeli: Aşk ve Şans İçin Bunu Deneyin

28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması, astrolojik açıdan tamamlanma, bırakma ve duygusal olarak yeni bir sayfa açma temalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle ritüelin merkezine önce geçmişi geride bırakmayı, ardından hayatınıza aşk ve şans için alan açmayı koyuyoruz.

Kanlı Ay Tutulması Ritüeli İçin Neler Gerekli?

Ritüeli hazırlamak için birkaç basit malzeme yeterli:

Mor veya lavanta renginde bir mum (Yoksa beyaz bir mum ve mor renkli bir obje de işinize yarar)

Birkaç dal lavanta

Küçük bir cam kase

Bir bardak su

Bir ametist taşı (Doğadan alınan mor renge yakın tonlarda bir taş da olabilir)

Beyaz bir kağıt ve kalem

Malzemelerin tamamına sahip olmanız gerekmiyor. Ancak su, lavanta ve mor renk bir obje, Balık Ay Tutulması'nın atmosferini ritüele taşımak için önemli.