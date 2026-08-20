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Kanlı Ay Tutulması Ritüeli: Aşk ve Şans İçin Bunu Deneyin

Kanlı Ay Tutulması Ritüeli: Aşk ve Şans İçin Bunu Deneyin

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 14:24
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Ağustos ayı boyunca bitmek bilmeyen gökyüzü hareketlilikleri şansı da beraberinde getiriyor olabilir! Tam Güneş tutulmasının ardından 28 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Ay tutulmasında tek bir ritüelle geçmişin yükünden arınabilirsiniz. 

Sıkı durun; bu ritüelle: Kanlı Ay Tutulması gecesini aşk, şans ve yeni başlangıçlar için anlamlı bir niyet anına dönüştürebilirsiniz! 

İşte detaylar.

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Kanlı Ay Tutulması Ritüeliyle Şansı Kucaklayın!

Kanlı Ay Tutulması Ritüeliyle Şansı Kucaklayın!

28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması, astrolojik açıdan tamamlanma, bırakma ve duygusal olarak yeni bir sayfa açma temalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle ritüelin merkezine önce geçmişi geride bırakmayı, ardından hayatınıza aşk ve şans için alan açmayı koyuyoruz.

Kanlı Ay Tutulması Ritüeli İçin Neler Gerekli?

Ritüeli hazırlamak için birkaç basit malzeme yeterli:

  • Mor veya lavanta renginde bir mum (Yoksa beyaz bir mum ve mor renkli bir obje de işinize yarar)

  • Birkaç dal lavanta

  • Küçük bir cam kase 

  • Bir bardak su

  • Bir ametist taşı (Doğadan alınan mor renge yakın tonlarda bir taş da olabilir)

  • Beyaz bir kağıt ve kalem

Malzemelerin tamamına sahip olmanız gerekmiyor. Ancak su, lavanta ve mor renk bir obje, Balık Ay Tutulması'nın atmosferini ritüele taşımak için önemli.

Kanlı Ay Tutulması Ritüeli Nasıl Yapılır?

Kanlı Ay Tutulması Ritüeli Nasıl Yapılır?

Önce Geride Bırakmak İstediklerinizi Yazın! 

Ritüel için sakin ve mümkünse loş bir ortam hazırlayın. Mor veya lavanta rengindeki mumu yakın, su dolu cam kaseyi önünüze koyun ve lavantayı yanına yerleştirin.

Kağıdı ortadan ikiye bölün. Bir tarafına “Bırakıyorum”, diğer tarafına “Hayatıma Çağırıyorum” yazın.

  • Önce “Bırakıyorum” bölümünü doldurun. Artık taşımak istemediğiniz bir duygu, korku, beklenti, ilişki kalıbı veya geçmişten gelen bir yük olabilir.

  • Yazdıklarınızı birkaç dakika sessizce düşünün. Ardından kağıdın bu bölümünü yırtıp çöpe atabilirsiniz. Bu hareket, bırakmak istediğiniz şeyi sembolik olarak geride bırakmanızı temsil eder.

Şimdi Aşk ve Şans İçin Niyet Edin!

  • Kağıdın diğer tarafına ise hayatınızda görmek istediğiniz güzel gelişmeleri yazın.

  • Aşk konusunda belirli bir kişinin adını yazmak yerine, nasıl bir ilişki istediğinize odaklanabilirsiniz.

  • Örneğin: “Karşılıklı sevgi, güven ve huzur içeren bir aşka hayatımda yer açıyorum.”

  • Şans için ise: “Hayatıma gelen güzel fırsatları fark etmeye ve bereketi kabul etmeye açığım.” gibi bir niyet belirleyebilirsiniz.

Niyetinizi yazarken cümleleri mümkün olduğunca olumlu kurun. Buradaki amaç, neyi istemediğinize değil, hayatınızda ne görmek istediğinize odaklanmak.

Su ve Ametist ile Ritüeli Tamamlayın

Niyetinizi yazdıktan sonra ametist taşını su dolu kasenin yanına koyun. Gözlerinizi kapatıp birkaç dakika boyunca önce bıraktığınız şeyi, ardından hayatınıza çekmek istediğiniz aşkı ve şansı düşünün.

Bu sırada kendinizi dileğiniz gerçekleşmiş gibi hissetmeye çalışın. Sonrasında niyet kağıdını katlayıp özel bir yerde saklayabilirsiniz. Lavanta dalını da birkaç gün boyunca komodininizde veya çalışma alanınızda tutabilirsiniz. Doğadan aldığınız bu enerji kadar, lavantanın tazeleyici kokusu da size iyi gelebilir.

Ritüelden Sonra Bir Adım Atın

Ritüelden Sonra Bir Adım Atın

Ritüelin en önemli kısmı yalnızca dilek dilemek değil, dilediğiniz şeye alan açacak bir adım belirlemek olabilir. Kendinize şu soruyu sorun:

“Hayatıma aşk ve şansın girebilmesi için bugün neyi değiştirebilirim?”

Yeni bir ilişkiye açıksanız uzun zamandır geri çevirdiğiniz bir davete katılabilir, kariyerinizde yeni bir fırsat bekliyorsanız ertelediğiniz başvuruyu yapabilir veya artık size iyi gelmeyen bir alışkanlığı bırakabilirsiniz.

UYARI: Bu ritüel spiritüel ve sembolik bir uygulamadır. Aşk, şans veya bolluk getireceğine dair bilimsel bir kanıt bulunmaz. Amaç, tutulmayı bir dönüm noktası kabul ederek neyi geride bırakmak ve hayatınızda neye yer açmak istediğinizi düşünmektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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