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Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 12:10
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Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin önleyici çalışmaların sürdürüldüğünü, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetlerinin kesintisiz şekilde sunulmaya devam ettiğini açıkladı.

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Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP tehlikesine dair açıklama yaptı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunan e-Devlet Kapısı'nda, kişisel verilerin korunması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrolleriyle olası riskler takip ediliyor. Kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor.

PHP Nedir? PHP Olayı Nedir?

e-Devlet'te güvenlik açığı oldu mu?

e-Devlet'te güvenlik açığı oldu mu?

Açıklamada şöyle denildi:

'69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi. 

Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ediyor. e-Devlet Kapısı, vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunuyor. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor. Uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor. Böylece vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital kamu hizmetlerine güvenle erişimin sürdürülmesi sağlanıyor.'

Kurumlara güvenlik çağrısı.

Kurumlara güvenlik çağrısı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli yazılım sürümlerine geçmeleri çağrısını yineledi.

Özellikle güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve güncellemelerin gecikmeksizin yapılmasının önemine işaret edildi.

Başkanlığın, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordinasyon içerisinde ulusal ölçekte güvenlik taramalarını ve teknik takip çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, dün PHP yazılımında 'PHP2Shell' olarak adlandırılan kritik güvenlik açıklarına karşı ulusal ölçekte taramalar başlatıldığını duyurmuş, ilgili kurum ve kuruluşlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletildiğini açıklamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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