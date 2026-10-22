Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması

Açıklamada şöyle denildi:

'69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ediyor. e-Devlet Kapısı, vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunuyor. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor. Uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor. Böylece vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital kamu hizmetlerine güvenle erişimin sürdürülmesi sağlanıyor.'