Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması
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Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin önleyici çalışmaların sürdürüldüğünü, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetlerinin kesintisiz şekilde sunulmaya devam ettiğini açıkladı.
Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet Açıklaması
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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