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İstanbul'un Tarihi Hastanesinde Gizli Kamera Skandalı!

İstanbul'un Tarihi Hastanesinde Gizli Kamera Skandalı!

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 11:40
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İstanbul'un en köklü sağlık kurumlarından İstanbul Tıp Fakültesi'nde, halk arasındaki adıyla Çapa'da, akılalmaz bir skandal gün yüzüne çıktı. Acil Cerrahi biriminde çalışan bir erkek personelin, kadın sağlık çalışanlarını yaklaşık 8 ay boyunca tuvalette gizlice görüntülediği iddia edildi. Olayı bir hemşire fark etti, şüpheli tutuklandı.

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Kadınların tuvalette gizli görüntülerini çekmiş!

Kadınların tuvalette gizli görüntülerini çekmiş!

İstanbul Tıp Fakültesi'nin (Çapa) Acil Cerrahi Bölümü'nde skandal iddia ortaya atıldı. Olay, bir hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. İddiaya göre hemşire, aynı birimde görev yapan erkek personelin cep telefonunda hem kendisine hem de diğer kadın çalışanlara ait görüntüler olduğunu gördü. Telefonda çok sayıda fotoğraf bulunduğu öne sürüldü.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcisi Güldane Çelik’in iddiasına göre; şüpheli, kadın çalışanlar tuvalete girdiğinde arkalarından içeri girerek telefonunu kabinin altından ya da üstünden uzatıp fotoğraf çekiyordu. Durumu fark eden bir hemşire, şüphelinin telefonunda kendisinin ve diğer kadın çalışanların görüntülerini görüp şikayetçi oldu. 

Personel tutuklandı.

Sendikadan tepki.

Sendikadan tepki.
twitter.com

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), X'ten şu paylaşımı yaptı:

'İstanbul Tıp Fakültesi'nde güvenli çalışma ortamı istiyoruz! 

Geçtiğimiz hafta acil cerrahi bölümü tuvaletinde aylarca devam ettiği ortaya çıkan taciz olayı, hepimize kadın emekçilerin nelere maruz bırakıldığını çok açık şekilde göstermiştir. 

Bu tek seferlik bir olay değildir! Bireysel hiç değildir! Tüm kadın emekçiler çalışma alanlarında çeşitli şekillerde şiddete ve tacize maruz bırakılmaktadır! Bu sistemin sorunudur! 

Biz kadın emekçiler olarak, SES’li kadınlar olarak buna karşı susmuyoruz ve kadınlar için güvenli çalışma ortamları istiyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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