İstanbul'un Tarihi Hastanesinde Gizli Kamera Skandalı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un en köklü sağlık kurumlarından İstanbul Tıp Fakültesi'nde, halk arasındaki adıyla Çapa'da, akılalmaz bir skandal gün yüzüne çıktı. Acil Cerrahi biriminde çalışan bir erkek personelin, kadın sağlık çalışanlarını yaklaşık 8 ay boyunca tuvalette gizlice görüntülediği iddia edildi. Olayı bir hemşire fark etti, şüpheli tutuklandı.
Kadınların tuvalette gizli görüntülerini çekmiş!
Sendikadan tepki.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın