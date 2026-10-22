İstanbul'un Tarihi Hastanesinde Gizli Kamera Skandalı!

İstanbul Tıp Fakültesi'nin (Çapa) Acil Cerrahi Bölümü'nde skandal iddia ortaya atıldı. Olay, bir hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. İddiaya göre hemşire, aynı birimde görev yapan erkek personelin cep telefonunda hem kendisine hem de diğer kadın çalışanlara ait görüntüler olduğunu gördü. Telefonda çok sayıda fotoğraf bulunduğu öne sürüldü.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcisi Güldane Çelik’in iddiasına göre; şüpheli, kadın çalışanlar tuvalete girdiğinde arkalarından içeri girerek telefonunu kabinin altından ya da üstünden uzatıp fotoğraf çekiyordu. Durumu fark eden bir hemşire, şüphelinin telefonunda kendisinin ve diğer kadın çalışanların görüntülerini görüp şikayetçi oldu.

Personel tutuklandı.