article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yangın Çıktı

İstanbul’da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yangın Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 20:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yangın için şehrin çeşitli bölgelerinden itfaiyeler hareket etti.

Çatıda çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Yangına müdahale sürüyor.

Yangına müdahale sürüyor.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın